Saldırılar sonucu caddede bulunan birçok işyeri, ev ve öğrenci yurdunun zarara uğradığı, Diplomatik Polis Merkezi'nin tamamen yıkıldığı görüldü.

Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bölgedeki görgü tanıkları, saldırı esnasında Diplomatik Polis Merkezi'nin karşısında bulunan bir restoranda insanların olduğunu ve yemek yedikleri sırada hayatını kaybettiklerini aktardı.

Ekipler çalışma yaptı.

GAZ KAÇAKLARINI TAMİR ETMEK İÇİN BURADAYIZ



Enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olan doğal gaz idaresinde çalıştığını belirten bir işçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Saldırı sonrası oluşan gaz kaçaklarını tamir etmek için buradayız. Gaz sıkıntıları yangına neden olabilir önlem almaya çalışıyoruz." dedi.

ABD-İsrail saldırıları sırasında Tahran'ın Firdevsi Meydanı'ndaki başka bir Diplomatik Polis Merkezi'ni de hedef almıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.