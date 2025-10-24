ABD Gazze'deki ateşkesi havadan takip ediyor

The New York Times gazetesinin ABD 'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze üzerinde insansız hava araçlarıyla gözetleme faaliyetlerine başladı.

ABD'nin gözü Gazze semalarında

ABD ATEŞKESİ DRON İLE TAKİP EDİYOR

İsmi açıklanmayan yetkililer, ABD'nin "İsrail ve Hamas'ın ateşkese uyduğundan emin olmak" amacıyla Gazze Şeridi'nde İHA'larla gözlem yaptığını belirtti. İsrail hükümetinin de bu faaliyetlerden haberdar olduğu aktarıldı.

Haberde, gözetleme operasyonlarının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı kapsamında bu hafta İsrail'in güneyinde kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne destek amacıyla yürütüldüğü ifade edildi.

ABD BASKISI SONUÇ VERDİ

İsrail'in 19 Ekim'de düzenlediği geniş çaplı hava saldırıları ateşkesin bozulacağı endişesini doğurmuş, Tel Aviv yönetimi saldırılarla birlikte Gazze'ye insani yardım girişini askıya almıştı. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla saldırılar sonlandırılmış ve ateşkes yeniden yürürlüğe girmişti.

İsrail basını, ABD'nin baskısı sonrası Tel Aviv yönetiminin saldırıları durdurduğunu ve yardım tırlarının geçişine yeniden izin verdiğini yazmıştı.