ABD dergisinden çok konuşulacak Türkiye analizi: Bölgesel gücü son asrın zirvesinde

ABD dergisinde gündem Türkiye’nin dış politika ve savunma sanayii hamleleri. ABD merkezli dış politika dergisi The American Conservative "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı bir makale yayımladı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dış politikasının ülke içi ve dışı kamuoyuna anlatılmasında özel bir üslubu olduğuna dikkat çekerken "Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dış politika ve savunma sanayii hamleleri dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.

ABD DERGİSİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ

ABD merkezli dış politika dergisi The American Conservative'in (TAC) Eylül-Ekim 2025 sayısında, "Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu" başlıklı bir makale yayımlandı.

Osmanlı devletinin son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemine yönelik değerlendirmelerde bulunulan makalede, Türkiye'nin NATO'nun "en büyük iki silahlı gücünden biri" olduğu vurgulandı.

Makalede, Ankara'nın dış politikada ve savunma sistemlerinin üretimi alanında son dönemde yakaladığı başarılara işaret edildi.

Makalede, Türk insansız hava araçlarının (İHA) desteğinin "Ukrayna'nın, Kiev'e doğru ilerleyen Rus gücünü dengelemesine" yardımcı olduğu ve bu durumun "Avrupa çevrelerinde büyük bir itibar artışı" sağladığı belirtildi.

Fransa ve Almanya'nın, savaştan sonra Türkiye'yi Ukrayna'ya barış gücü göndermeye davet etmeyi değerlendirdiği anımsatılan makalede, "İngiltere, Türkiye'ye Eurofighter jetleri satmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, SURİYE, AZERBAYCAN…

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" işaret edilen makalede, "Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği aktif destekle "Ermenistan'ın hezimetine" yol açtığı belirtilen makalede, "Bu da çok kutupluluğun hüküm sürdüğü yeni çağdaki bir savaşta ilk toprak fethine yol açtı." yorumu yapıldı.

Makalede, Türk İHA'larının bölgede stratejik etki ürettiği vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ YİNE ZİRVEDE"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dış politikasının ülke içi ve dışı kamuoyuna anlatılmasında kullandığı özel üsluba dikkatin çekildiği makalede, şunlar kaydedildi:

Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ İSRAİL'İN ÖZLEMLERİYLE ÇATIŞIYOR"

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi.

Bölgede İran'ın gücünün zayıfladığı savunulan makalede, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.

Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki bir konuşmasında söylediği "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine de atıfta bulunuldu.

Uluslararası dış politika odaklı TAC dergisi, ABD'nin başkenti Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından 2 ayda bir yayımlanıyor.

Başkan Erdoğan Nikkei Shimbuna Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidirBaşkan Erdoğan Nikkei Shimbuna Gazze için yazdı: Hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir

