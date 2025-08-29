ABD dergisinden çok konuşulacak Türkiye analizi: Bölgesel gücü son asrın zirvesinde

Türkiye'nin bölgesel gücü neredeyse bir asırdır görülmemiş bir zirveye ulaştı. Tarihte eski bir büyük gücün böyle bir forma geri dönmesi nadirdir.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a verdiği aktif destekle "Ermenistan'ın hezimetine" yol açtığı belirtilen makalede, "Bu da çok kutupluluğun hüküm sürdüğü yeni çağdaki bir savaşta ilk toprak fethine yol açtı." yorumu yapıldı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı "askeri olarak yendiğine" işaret edilen makalede, "Ankara'nın desteği, Suriye'deki dengeleri bozguna uğrattı ve Suriye'de Baasçılığın çöküşüne neden oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan, AA

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ İSRAİL'İN ÖZLEMLERİYLE ÇATIŞIYOR"

Makalede ayrıca İsrail'in "hegemonik özlemlere" sahip olduğu, Gazze ve Batı Şeria'da "tam bir imha savaşı" yürüttüğü belirtildi.

Bölgede İran'ın gücünün zayıfladığı savunulan makalede, "Türkiye'nin (Suriye'nin) kuzeydeki yükselişi, kaçınılmaz olarak 'Büyük İsrail' özlemleriyle çatışıyor." ifadesi kullanıldı.

Temmuz 2025'te düzenlenen bir anketin sonuçlarına da yer verilen makalede, "Türklerin önemli bir çoğunluğunun artık Türkiye için bağımsız bir nükleer caydırıcılık sistemini desteklediği" belirtildi.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile İran arasında 13-24 Haziran 2025 tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda "12 Gün Savaşı" olarak anılan çatışma dönemindeki bir konuşmasında söylediği "Barış istiyorsan, cenge her zaman hazır olmalısın." ifadesine de atıfta bulunuldu.

Uluslararası dış politika odaklı TAC dergisi, ABD'nin başkenti Washington merkezli American Ideas Institute düşünce kuruluşu tarafından 2 ayda bir yayımlanıyor.