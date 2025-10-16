PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, bir gazetecinin Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine dair bir soru sorması üzerine; "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"

ABD Başkanı Donald Trump, şu anda Çin ile bir ticaret savaşının içinde olduklarını belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)

Birkaç hafta içinde yapacağı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde bir anlaşmaya varılamazsa Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Şu anda içindeyiz. Gümrük vergimiz olmasaydı, savunmamız olmazdı." diye konuştu.

Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.

Gümrük vergilerinin trilyonlarca dolarlık gelir getirmesinin yanı sıra "barışın korunmasını" da sağladığını dile getiren Trump, savaşları bitirmesinde tarifelerin doğrudan sorumlu olduğunu anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)

Trump, "gümrük vergileri olmasaydı tüm dünyada savaşların süreceğini, gümrük vergileri sayesinde Rusya dışında hiçbir savaş kalmadığını" öne sürdü.

"TARİFE DAVASINI YÜKSEK MAHKEME'YE GİDİP İZLEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak birçok kişinin tarifeleri anlayamadığını belirten Trump, "Bu bizi çok zengin de yaptı. Yüksek Mahkeme'de büyük bir dava var ve bu ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri. Çünkü bu davayı kazanamazsak, uzun yıllar boyunca zayıf, sorunlu ve mali açıdan karışık bir durumda kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başka ülkelerin ABD'ye uyguladığı tarifeleri, kendilerinin kullanmasına izin verilmemesinin Amerika için bir felaket olacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'ye taşınan tarife davasını gidip izlemeyi düşündüğünü ifade ederek, "Bunu daha önce yapmadım ve oldukça büyük davalarım oldu. Bence bu, şimdiye kadarki en önemli davalardan biri, çünkü dünya karşısında savunmasız kalacağız." dedi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir"
CANLI ANLATIM | Takas yapıldı Refah kapısı açılmadı | İsrail ateşkesi bozma peşinde: Gazze'ye saldırılar devam ediyor
Türk Telekom
CANLI ANLATIM | Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kremlin'de Putin ile görüştü: Gündem Esad'ın iadesi
Kandil 2 ileri 1 geri! "Suriye çıkışı" Duran Kalkan'ı rahatsız etti: Başkan Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi hedef aldı | Kıbrıs tehdidi
ABD Başkanı Trump’tan savaş ilanı: “Çin’le ticaret savaşındayız"
İçişleri Bakanlığı noktayı koydu! Trafik cezalarında yüzde 10’luk tolerans kalkıyor mu?
CHP'nin Malatya kongresinde kavga: Devreye çevik kuvvet girdi
Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı
Başkan Erdoğan'dan kaymakamlara "koltuk" uyarısı: "Aslolan milletin duasını almaktır"
Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa daldı: Ölü ve yaralılar var! 2 kişi gözaltına alındı | Kaza anı kamerada
5G ihalesinde geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu: Kamuya en az 2,1 milyar dolar gelir bekliyoruz
Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ek uzman mütalaası talep edildi | HTS, tanık ifadeleri ve telefon kilidi...
SSK BAĞ-KUR'luya 32 bin TL ek ödeme: Ocak zammı öncesi emekli promosyonunda yeni eşik aşıldı! Hangi banka ne veriyor?
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Konut ve kira fiyatları düşecek: İşte ilk kazmanın vurulacağı tarih
KURAKLIK ALARMI! Son 52 yılın en dip seviyesinde: Bölge bölge yurtta yağış raporu...
Her şey depremden sonra başladı! Ne dışarı çıkıyor ne yıkanıyor! Telefon bağımlısı Barış Özbay şaşkına çevirdi
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun neden kadro dışı kaldı? Sadettin Saran'dan flaş açıklama
Tam 12’den vurdu! Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu hazırlık sürecini ilk kez paylaştı: Hem eğlenceli hem karizmatik!
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak