ABD Başkanı Trump'dan İran'a çağrı: Umarım daha makul olurlar

Trump, Gazze Barış Kurulu sürecinde Birleşmiş Milletler ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında dünya liderlerinin bir araya geleceğini ve büyük miktarda para yatırılacağını bildirdi.

Trump, İran'ın genellikle sert müzakereci olduğunu belirterek anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini ve anlaşma yapmak istediklerini düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

SERT MÜZAKERECİLER UMARIM MAKUL OLURLAR

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir" yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.