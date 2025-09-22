ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da UFC dövüşü düzenleyeceğini duyurdu! Detaylar belli oldu

ABD'nin sansosyonel Başkanı Trump ilginç çıkışları ve kararları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Trump bu seferde Beyaz Saray'da UFC dövüşleri düzenleyeceğini duyurdu. Ukrayna basınından UNN'nin haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Beyaz Saray avlusunda altı bin kişinin izleyebileceğini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Beyaz Saray'ın hemen önünde bir UFC dövüşü yapacağız. Beyaz Saray'ın önünde muhtemelen altı bin kişi olacak," ifadelerini kullandı.