PODCAST CANLI YAYIN

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da UFC dövüşü düzenleyeceğini duyurdu! Detaylar belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenecek UFC şampiyonasını duyurdu. Trump, etkinliği Beyaz Saray avlusunda 6 bin, Ellipse Park’ta ise 80-90 bin kişinin izleyebileceğini açıkladı. Trump'ın yakın dostu ve UFC'nin patronu Dana White, Beyaz Saray’da düzenlenmesi planlanan dövüş etkinliğine ilişkin detayları paylaştı.

Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da UFC dövüşü düzenleyeceğini duyurdu! Detaylar belli oldu

ABD'nin sansosyonel Başkanı Trump ilginç çıkışları ve kararları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Trump bu seferde Beyaz Saray'da UFC dövüşleri düzenleyeceğini duyurdu. Ukrayna basınından UNN'nin haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Beyaz Saray avlusunda altı bin kişinin izleyebileceğini söyledi.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Beyaz Saray'ın hemen önünde bir UFC dövüşü yapacağız. Beyaz Saray'ın önünde muhtemelen altı bin kişi olacak," ifadelerini kullandı.

Trump Oval Ofis'te UFC dövüşü organize edecek (Evan Vucci/Associated Press)Trump Oval Ofis'te UFC dövüşü organize edecek (Evan Vucci/Associated Press)

SARAY'DA "ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ"

Başkan Trump, Beyaz Saray çitinin güneyinde yer alan Ellipse Park'ın 80-90 bin seyirci kapasitesine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump, geçtiğimiz aylarda ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'ın bir UFC maçına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Karşılaşmayı "şampiyonluk mücadelesi" olarak nitelendiren Trump, etkinliğe 20 ila 25 bin kişinin katılmasının beklendiğini ifade etmişti. Trump ayrıca, "Ulusal park savaş alanlarımız ve tarihi yerlerimizin her biri 'America 250' onuruna özel etkinliklere ev sahipliği yapacak." diyerek kutlamaların profesyonel ve amatör spor organizasyonlarını da kapsayacağını belirtmişti.

Trump Oval Ofis'te UFC dövüşü organize edecek (Getty)Trump Oval Ofis'te UFC dövüşü organize edecek (Getty)

FİKİR BİZZAT TRUMP'A AİT

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı olan UFC'nin patronu Dana White, Beyaz Saray'da düzenlenmesi planlanan dövüş etkinliğine ilişkin detayları paylaştı.

White, etkinliğin ABD'nin 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirileceğini ve fikrin bizzat Trump'a ait olduğunu söyledi.

Biletler sınırlı sayıda çıkacak (VANESSA CARVALHO/AFP) Biletler sınırlı sayıda çıkacak (VANESSA CARVALHO/AFP)

DÖVÜŞÇÜLER OVAL OFİS'TEN ÇIKACAK

UFC Başkanı, organizasyonun ayrıntılarının büyük ölçüde netleşmediğini ancak önemli bir lojistik engelin aşıldığını açıkladı. White, dövüşçülerin Oval Ofis'ten çıkarak sahaya ineceğini belirterek daha önce gündeme gelen söylentileri doğruladı.

Etkinliğe 5 binden az kişinin katılacağını aktaran White, biletlerin oldukça sınırlı olacağını ifade etti. White ayrıca organizasyonun "gişe gelirinden ziyade sembolik önem" taşıdığını vurguladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Gökçeri ve ANKA-3: Türkiye’nin stratejik kozları dünyaya meydan okudu
Türk Telekom
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının savunması mahkeme salonunu karıştırdı
CHP'nin Çağlayan provokasyonunda hesap zamanı! Özgür Çelik hakim karşısına çıkıyor
Gazze’de İsrail’in paralı çetesi Ebu Şebab, Yahudilere tebrik mesajı paylaştı | Ebu Şebab kimdir?
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda güvenoyu oyunu! Şaibe davasını çıkmaza sokmak için her yolu deniyorlar
Emekli maaşlarında zam yolda... Refah payı gündeme gelecek! İşte emekliye ek zam formülleri
CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi
Dua Lipa İsrail'in soykırımına tepki gösteren Kneecap'in sahnesine engel olmaya çalışan menajeri ile yollarını ayırdı
Kar yağışı yerini yaz güneşine bırakacak! Balkan soğukları gidiyor, Afrika sıcaklarıyla 35 derece geliyor: İstanbul, Ankara ve Karadeniz Bölgesi...
Bayrampaşa Belediyesi operasyonundan da 'Ekosistem' çıktı! Hasan Mutlu ifadesinde itiraf etti: Ekrem İmamoğlu her belediyeye 8 kişi yerleştirdi
Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk
AK Parti'de temayül yoklamaları başlıyor! İl başkanı belirlemede 5 model!
Ali Koç dönemi sona erdi! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran
Başkan Erdoğan ABD'deki Türkevi'ne geldi! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i devlet olarak tanıdı! Netanyahu'dan ilhak tehdidi
Öğrencilere burs rehberi... Başvuru için geç kalmayın! Kimler ne kadar burs veriyor?
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı yaşadığı stres ve heyecanla yarışmaya damga vurdu!
Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi