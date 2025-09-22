ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da UFC dövüşü düzenleyeceğini duyurdu! Detaylar belli oldu

ABD'nin sansosyonel Başkanı Trump ilginç çıkışları ve kararları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Trump bu seferde Beyaz Saray'da UFC dövüşleri düzenleyeceğini duyurdu. Ukrayna basınından UNN'nin haberine göre Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği Beyaz Saray avlusunda altı bin kişinin izleyebileceğini söyledi.
Trump gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Beyaz Saray'ın hemen önünde bir UFC dövüşü yapacağız. Beyaz Saray'ın önünde muhtemelen altı bin kişi olacak," ifadelerini kullandı.
SARAY'DA "ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ"
Başkan Trump, Beyaz Saray çitinin güneyinde yer alan Ellipse Park'ın 80-90 bin seyirci kapasitesine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Trump, geçtiğimiz aylarda ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'ın bir UFC maçına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.
Karşılaşmayı "şampiyonluk mücadelesi" olarak nitelendiren Trump, etkinliğe 20 ila 25 bin kişinin katılmasının beklendiğini ifade etmişti. Trump ayrıca, "Ulusal park savaş alanlarımız ve tarihi yerlerimizin her biri 'America 250' onuruna özel etkinliklere ev sahipliği yapacak." diyerek kutlamaların profesyonel ve amatör spor organizasyonlarını da kapsayacağını belirtmişti.
FİKİR BİZZAT TRUMP'A AİT
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı olan UFC'nin patronu Dana White, Beyaz Saray'da düzenlenmesi planlanan dövüş etkinliğine ilişkin detayları paylaştı.
White, etkinliğin ABD'nin 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirileceğini ve fikrin bizzat Trump'a ait olduğunu söyledi.