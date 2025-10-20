ABD Başkanı Donald Trump’tan Hamas’a tehdit: İsrail'e 'Oraya git ve durumu hallet' diyebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi. İki lider, düzenledikleri toplantıda iki ülke arasında kritik mineraller ve nadir toprak elementleri anlaşması imzaladı. Trump, imzaların ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamasında diplomatik çözüm çağrısını yineleyen Trump, "Anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Eğer anlaşma olursa harika olur. Ama olmazsa çok fazla insan büyük bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ve Ukrayna'da savaş nedeniyle haftada 5 ila 7 bin askerin öldüğünü, bunun da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en korkunç tablo olduğunu söyledi. Trump, "Ben başkan olsaydım bu savaş asla çıkmazdı. Şimdi ise her iki tarafta da binlerce insan ölüyor. Bu bir trajedi" dedi. "BİZ ARTIK SAVAŞLARA PARA DEĞİL, DİPLOMASİ YATIRIYORUZ"

Trump, Putin'le görüşmelerin devam ettiğini aktararak, Ukrayna'ya yapılacak yardımların ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu olması gerektiğini belirtti. Trump, "Biz artık savaşlara para değil, diplomasi yatırıyoruz" dedi. "ORTA DOĞU'DA İLK KEZ BARIŞ VAR"

İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkese değinen Trump, "Orta Doğu'da ilk kez barış var. Hamas ile anlaştık, iyi davranacaklarına söz verdiler. Ama eğer bu anlaşmaya uymazlarsa gidip onları ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.



Trump, ABD askerlerinin Gazze'de sahaya inmeyeceğini belirterek, "ABD askerleri sahaya çıkmayacak. Buna gerek yok. Çünkü bu anlaşmaya 59 ülke imza attı. Hepsi aynı safta" dedi.