ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var"

Jeffrey Epstein 'in avukatları, 50. doğum günü için hazırlanan ve Trump'ın var olmadığını iddia ettiği imzalı bir mektubu içeren doğum günü albümünün bir kopyasını Kongre'ye verdi. Dün Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyeleri, Trump'ın imzasını taşıyan mektubu içeren albümün bir kopyasını aldıklarını doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! ʺOrtak yönlerimiz varʺ (takvim foto arşiv)

"YETER ARTIK BU YALANLAR"

"Başkan Trump, Epstein soruşturmasını bir aldatmaca olarak nitelendirdi ve doğum günü notunun var olmadığını iddia etti. Şimdi biliyoruz ki Donald Trump yalan söylüyor ve gerçeği örtbas etmek için elinden geleni yapıyor" diyen komitenin Demokrat kıdemli üyesi Kaliforniya Temsilcisi Robert Garcia, "Yeter artık bu oyunlar ve yalanlar, tüm dosyalar hemen açıklansın" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOGLAR: "BAZI ORTAK YANLARIMIZ VAR"



Söz konusu mektupta elle çizilmiş çıplak bir kadın figürünün içine yerleştirilmiş Trump-Epstein diyalogları bulunuyor. Trump'ın, "Jeffrey, bazı ortak yanlarımız var" ve "Gizemler asla yaşlanmaz" ifadelerini kullandığı öne sürülüyor. Mektupta ayrıca, "Bir dost harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun" sözlerinin yazılı olduğu da dikkat çekti.