ABD Başkan yardımcısı JD Vance Azerbaycan ziyareti öncesi “Ermeni soykırımı” paylaşımını sildi

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, bugün Ermenistan'daki temasları çerçevesinde başkent Erivan'da Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret etti. Vance, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda, 1915 olaylarına ilişkin olarak Ermenistan hükümetinin siyasi terminolojisine başvurarak, sözde "Ermeni soykırımı" ifadesini kullandı. Başkan Yardımcısı Vance, kısa bir süre sonra söz konusu paylaşımı silerek yerine Basın Sözcüsü Taylor Van Kirk'in ziyarete ilişkin olarak paylaştığı, içinde "soykırım" ifadesine yer verilmeyen bir gönderiyi yeniden paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in paylaşımı. (Görsel İHA'dan alınmıştır)

Vance, Ermenistan'dan ayrılmadan önce basın mensuplarının Erivan'daki anıtı neden ziyaret ettiğine ilişkin sorusuna, "Yarın da Azerbaycan'daki bazı önemli yerleri ziyaret edeceğiz. Ermenilerle görüştüğümüzde buranın çok önemli bir yer olduğunu söylediler. Ermenistan'ı ziyaret eden ilk Başkan Yardımcısıyım ve onlar da bizden burayı ziyaret etmemizi talep ettiler" şeklinde cevap verdi.

Vance ve eşi, Ermenistan'daki temaslarının ardından Azerbaycan'a geçti.

ERMENİ LOBİSİ KUDURDU

ABD'deki eyaletler, Kongre, Beyaz Saray ve birçok NATO müttefikinin sözde soykırımı tanıdığı iddia edilen paylaşımda, Vance'in hareketinin, Donald Trump'ın sözde soykırımı "dürüstçe anmaktan utanç verici şekilde geri adım atması"olduğu öne sürüldü.

TÜRKİYE ZORLADI İDDİASI

Ayrıca, Beyaz Saray'a bağlı sosyal medya hesaplarından birinde yer alan Vance'in anıtı niçin ziyaret ettiği sorusuna verdiği yanıt da kısa bir süre sonra silindi. Silinen videoda, Vance'in Azerbaycan'a ziyareti kapsamında da önemli yerleri ziyaret edeceğini belirtmesi, Ermeni yetkililerin kendisine anıtın "çok önemli bir yer" olduğunu aktardığını dile getirmesi yer alıyordu.

Öte yandan ANCA'nın X hesabından yapılan başka bir paylaşımda, ANCA yöneticilerinden Aram Hamparyan, Türkiye'nin, Vance'ı paylaşımını silmeye zorladığını iddia etti.