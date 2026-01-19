ABD basınından bomba iddia: ABD ve Rusya yetkilileri yarın İsviçre'de bir araya gelecek!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in yarın İsviçre'de görüşeceği öne sürüldü.

Steve Witkoff (AA)

DAVOS'TA BİR ARAYA GELECEKLER



Buna göre, konuya ilişkin bilgisi olan kaynaklar, Dmitriyev ile Witkoff ve Kushner'in yarın Davos'ta bir araya geleceğini kaydetti.