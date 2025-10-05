ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?

Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA AZAR!

Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etme konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun Hamas'ın "olumlu" yanıt verdiği yönünde bir düşünce oluşmaması için ABD ile koordinasyon sağlama amacı taşıdığı, buna karşın Trump'ın tam aksi yönde düşündüğü aktarıldı.