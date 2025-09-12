ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı

Ukrayna 'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska , 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürüldü. ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump 'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla öldürüldü.

ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşette Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı (takvim foto arşiv)



ZARUTSKA CİNAYETİ İNFİAL YARATTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Zarutska, pizzacıdaki işinden döndükten sonra trene bindi ve 34 yaşındaki Decarlos Brown'un karşısına oturdu. Sadece dört dakika sonra Brown, cebinden çıkardığı bıçakla Zarutska'yı üç kez bıçakladı; boynuna da bir darbe alan Zarutska olay yerinde yaşamını yitirdi.



SUÇ DOSYASI KABARIK

Brown'un suç geçmişi bir hayli kabarık, 2011'den bu yana en az 14 kez tutuklandı; silahlı soygun, hırsızlık ve saldırı suçlarından hüküm giydi. 2020'de altı yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı ve yılın başında garip bir 911 çağrısı sonrası akıl sağlığı değerlendirmesi yapılması emredildi ancak tamamlanmadı.