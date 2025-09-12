PODCAST CANLI YAYIN

ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı

ABD, art arda yaşanan dehşet verici olaylarla çalkalanıyor. Önce Ukraynalı göçmen Iryna Zarutska'nın metroda öldürülmesi, ardından Donald Trump’a verdiği destekle tanınan aktivist Charlie Kirk'e düzenlenen suikast ülke gündemini sarsarken, şimdi de Dallas'ta korkunç bir cinayet meydana geldi. 37 yaşındaki Cobos-Martinez, bir motelde 50 yaşındaki Hint asıllı Chandra Nagamallaiah ile yaşadığı tartışma sonrası onu vahşice öldürdü. Martinez, Hintli adamı önce kovalayıp ardından tekmeledikten sonra kafasını kesti. Olayın hemen ardından Dallas polisi, Martinez'i gözaltına aldı.

Ukrayna'daki savaştan kaçarak ABD'ye göçmen olarak gelen Iryna Zarutska, 22 Ağustos'ta North Carolina'nın Charlotte kentinde bir trende seyahat ederken Decarlos Brown adlı siyahi bir ABD'li tarafından bıçaklanarak öldürüldü. ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla öldürüldü.

ZARUTSKA CİNAYETİ İNFİAL YARATTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre Zarutska, pizzacıdaki işinden döndükten sonra trene bindi ve 34 yaşındaki Decarlos Brown'un karşısına oturdu. Sadece dört dakika sonra Brown, cebinden çıkardığı bıçakla Zarutska'yı üç kez bıçakladı; boynuna da bir darbe alan Zarutska olay yerinde yaşamını yitirdi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Brown'un suç geçmişi bir hayli kabarık, 2011'den bu yana en az 14 kez tutuklandı; silahlı soygun, hırsızlık ve saldırı suçlarından hüküm giydi. 2020'de altı yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı ve yılın başında garip bir 911 çağrısı sonrası akıl sağlığı değerlendirmesi yapılması emredildi ancak tamamlanmadı.

SUİKASTÇININ BAŞINA 100 BİN DOLAR KONDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Başkanı Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden aktivist Charlie Kirk, sahnede suikaste uğradı. İsrail'in parmağının olup olmadığı araştırılırken FBI, Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafını ve saldırı sonrası alandan ayrıldığı anları yayınlayarak, saldırıda kullanıldığı düşünülen silahın ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca FBI, suikast şüphelisinin kimliğinin tespit edilmesine ve tutuklanmasına sağlayacak bilgi verenlere 100 bin dolar para ödülü verileceğini duyurdu.

ARDI ARDINA YAŞANAN VAHŞETLER ÜLKE GÜNDEMİNDE

ABD Iryna Zarutska ve Charlie Kirk suikastiyle çalkalanırken bir başka dehşet verici olay ise Dallas'ta meydana geldi. 37 yaşındaki Yordanis Cobos-Martinez Dallas'ta kendisine bozuk çamaşır makinesini kullanmamasını söyleyen moteldeki 50 yaşındaki Hintli Chandra Nagamallaiah'ı katletti. Olay sonrası Yordanis Cobos-Martinez Dallas polisi tarafından tutuklandı.

BAŞINA VURDU, TEKMELEDİ, KAFASINI KESTİ

Görgü tanıkları ve Dallas polisinin aldığı ifadelerinde yer alan detaylara göre Cobos-Martinez motelde hem yaşıyor hem de çalışıyordu. Vahşetin tanıkları ve görüntülere göre, 50 yaşındaki Chandra Nagamallaiah'ın, Cobos-Martinez'den kaçtığı görüldü. Yaşanan kovalamaca sonrası Hintli adamı yakalayan Martinez, önce başına vurdu, sonra tekmeledi, ardından kafasını kesti ve çöp kutusuna attı. Polisler Martinez'i elindeki bıçakla kanlar içinde kalmış bir şekilde tutukladı. Martinez, Nagamallaiah'ı öldürdüğünü itiraf etti.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Houston'daki Hindistan Konsolosluğu, mağdurun ailesine yerel yetkililerle koordinasyon ve hukuki ve lojistik konularda destek de dahil olmak üzere mümkün olan her türlü yardımın sağlanacağını ifade etti.

