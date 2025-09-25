ABD alarmda! O tarihe dikkat! Hükümet kapanabilir... Beyaz Saray’dan federal kurumlara işten çıkarma talimatı!

ABD'de hükümetin önümüzdeki hafta düşme ihtimali güçlendi. Beyaz Saray'dan bu ihtimale karşılık federal kurumlara büyük çapta işten çıkarmaya hazırlanmaları talimatını verdi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi yayımladığı yazıda, kurumların önümüzdeki hafta fonları sona erecek, başka bir şekilde fonlanmayan ve "Başkan'ın öncelikleriyle tutarlı olmayan" federal programlar için iş gücünde azaltma yapmayı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray (Takvim.com.tr)

BU SEFER Kİ SORUNLU İZİN DEĞİL

Bu adım Kongre'nin kamu harcamalarını onaylamasının ardından zorunlu görülmeyen federal çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı ancak işlerine geri döndüğü önceki kapanmalara göre çok daha agresif bir adım olacaktır.

İşgücünde yapılacak bir azaltma sadece çalışanları işten çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda pozisyonlarını da ortadan kaldıracak, bu da Hükümet Verimliliği Bakanlığı ve Trump yönetimindeki diğer kurumların çabaları nedeniyle bu yıl zaten büyük çaplı kesintilerle karşı karşıya kalan federal işgücünde bir başka büyük çalkantıyı tetikleyecektir.

KRİZ BÜYÜYOR

ABD'deki bu kriz, iki büyük parti arasındaki bütçe müzakerelerindeki çıkmazdan kaynaklanıyor.

Harcamalarda artış talep eden Demokrat liderler Chuck Schumer ve Gakeem Jeffries, bunu tehdit olarak niteledi fakat Beyaz Saray kapanmanın sorumluluğunu tamamen muhalefete yüklüyor.