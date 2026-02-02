ABD Adalet Bakanlığı’ndan Epstein kararı: Belgeler apar topar kaldırıldı

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve tutuklu yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ilişkin bazı dava dosyalarını, mağdurlara ait hassas bilgiler içerdiği gerekçesiyle geçici olarak erişime kapattı.



BELGELER GEÇİCİ OLARAK KALDIRILDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyuna açık hale getirilen Epstein belgelerinin bir bölümünde mağdurların kimlik ve kişisel bilgilerinin yer aldığı tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle söz konusu dosyaların geçici olarak kaldırıldığı, gerekli gizleme (redaksiyon) işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden yayımlanacağı kaydedildi.

"TEKNİK VEYA İNSAN HATASI" VURGUSU

Açıklamada, mağdurlar ve avukatlarının tepkisini çeken hassas bilgilerin yayımlanmasının "teknik veya insan kaynaklı bir hata" sonucu gerçekleştiği ifade edildi. ABD Adalet Bakanlığı, mağdurların mahremiyetinin korunmasının öncelik olduğu vurgusunu yaptı.

EPSTEİN DAVASI VE CEZAEVİNDEKİ ÖLÜMÜ

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein, New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutuklu bulunduğu hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Dosyalarda yer alan ünlü isimler

Kamuoyuna açıklanan dava dosyalarında; Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi isimler yer almıştı.

FBI: "MÜŞTERİ LİSTESİNE DAİR KANIT YOK"

Federal Bureau of Investigation (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yürüttüğü inceleme sonucunda, kamuoyunda sıkça dile getirilen ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını açıklamıştı. FBI, Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını da duyurmuştu.