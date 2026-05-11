Etkinlikte Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Senatör Katie Britt ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink de hazır bulundu.

Diğer katılımcıların konuşma yaptığı sırada Trump'ın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı anlar görüntülere yansıdı.

Trump'ın uykulu anları, Oval Ofis'te ABD'li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan yeni bir internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı.

GÖZLERİNİ KAPATTI

Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken ABD Başkanı'nın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.



Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu.

ABD kamuoyunda Trump'ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN