CANLI YAYIN
Geri

79 yaşındaki Donald Trump Oval Ofis'te uyukladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte zaman zaman gözlerini kapatıp uyukladığı anlar gündem oldu. ABD’li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanyanın tanıtımında kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Etkinlikte Dr. Mehmet Öz, Senatör Katie Britt ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dorothy Fink’in konuşmaları sürerken Trump’ın kısa süreli dalgın ve uykulu halleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
79 yaşındaki Donald Trump Oval Ofis'te uyukladı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlik sırasında kameralar önünde uyukladı.
  • Olay, ABD'li kadınları çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir internet sitesinin tanıtım etkinliğinde gerçekleşti.
  • Diğer katılımcıların konuşma yaptığı sırada Trump'ın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı anlar görüntülere yansıdı.
  • Etkinlikte Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, Senatör Katie Britt ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink de hazır bulundu.
  • ABD kamuoyunda Trump'ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığına dair değerlendirmeler yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte katılımcılar konuştuğu sırada uyukladığı anlar dikkat çekti.

Donald Trump kameralar önünde uyuyakaldı!

79 yaşındaki Donald Trump Oval Ofis'te uyukladı-2

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlik sırasında kameralar önünde uyukladı.

Trump'ın uykulu anları, Oval Ofis'te ABD'li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan yeni bir internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı.

79 yaşındaki Donald Trump Oval Ofis'te uyukladı-3

GÖZLERİNİ KAPATTI

Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken ABD Başkanı'nın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu.

ABD kamuoyunda Trump'ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
79 yaşındaki Donald Trump Oval Ofis'te uyukladı-5 79 yaşındaki Donald Trump Oval Ofis'te uyukladı-6 79 yaşındaki Donald Trump Oval Ofis'te uyukladı-7
ABD Başkanı Trump'tan 8,5 yıl sonra Çin'e kritik ziyaret! Gündem Orta Doğu krizi: Hürmüz masada
SONRAKİ HABER

8,5 yıl sonra Çin'e kritik ziyaret

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler