6 saatlik uçuşta tuvalet skandalı! Klozetler taştı yolcular altına yaptı: Havayolundan şişe önerisi

Endonezya’dan Avustralya’ya doğru seyreden Virgin Australia uçağı büyük büyük bir skandala sahne oldu. 6 saatlik uçuşta tuvaletler dışkı ve idrarla tıkandı, yolcular altına yapmak zorunda kaldı. Havayolu şirketinin şişe önerisi ise pes dedirtti.

6 saatlik uçuşta tuvalet skandalı! Klozetler taştı yolcular altına yaptı: Havayolundan şişe önerisi

Endonezya'daki Bali adasından Avustralya'nın Brisbane şehrine doğru seyreden Virgin Australia uçağı büyük bir skandala sahne oldu.

Uçakta tuvalet skandalı

6 SAATLİK UÇUŞTA TUVALETLER TIKANDI

Perşembe günü Brisbane'ye doğru yol alan uçakta tuvaletlerin tıkandığı, dışkı ve idrarla dolduğu ve çalışmadığı bildirildi.

ABC'nin haberine göre Virgin Australia, uçağın arka tuvaletlerinden birinin hizmet dışı olarak kalkış yaptığını açıkladı.

Virgin'in açıklamasında, altı saatlik uçuşun son 100 dakikasında Boeing 737'deki diğer iki tuvaletin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Virgin Australia

YAŞLI YOLCU ALTINA YAPTI

ABC'nin aktardığına göre, VA50 sefer sayılı uçuşta bulunan Aaron adlı bir yolcu, uçağın Bali'den yalnızca bir çalışan tuvaletle kalktığını ve onun da uçuşun yarısında bozulduğunu söyledi. Yolcuların, tek tuvalet hâlâ çalışır durumdayken dahi onu kullanabilmek için 40 dakika bekledikleri aktarıldı.

ABC'nin aktardığına göre Aaron, "Yaşlı bir kadın daha fazla dayanamayarak altına yaptı. Bu küçük düşürücü ve kesinlikle şoke ediciydi." dedi.

Uçakta tuvalet skandalı

YOLCULARA SKANDAL ÖNERİ: ŞİŞELERE YAPIN

Yolcu Aaron "Ekip bize, ihtiyacımızı şişelere ya da tuvalette zaten birikenlerin üzerine yapmak zorunda kalacağımızı söyledi" dedi.

Uçaktaki skandal bununla da kalmadı. Tuvalet kabinlerinin idrar ve kullanılmış tuvalet kağıtlarıyla dolup taştığı hatta zemine sızdığı, kötü kokunun uçağın içine yayıldığı belirtildi.

