6 saatlik uçuşta tuvalet skandalı! Klozetler taştı yolcular altına yaptı: Havayolundan şişe önerisi

Virgin'in açıklamasında, altı saatlik uçuşun son 100 dakikasında Boeing 737 'deki diğer iki tuvaletin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

ABC'nin haberine göre Virgin Australia, uçağın arka tuvaletlerinden birinin hizmet dışı olarak kalkış yaptığını açıkladı.

Virgin Australia, Sosyal medya

YAŞLI YOLCU ALTINA YAPTI

ABC'nin aktardığına göre, VA50 sefer sayılı uçuşta bulunan Aaron adlı bir yolcu, uçağın Bali'den yalnızca bir çalışan tuvaletle kalktığını ve onun da uçuşun yarısında bozulduğunu söyledi. Yolcuların, tek tuvalet hâlâ çalışır durumdayken dahi onu kullanabilmek için 40 dakika bekledikleri aktarıldı.

ABC'nin aktardığına göre Aaron, "Yaşlı bir kadın daha fazla dayanamayarak altına yaptı. Bu küçük düşürücü ve kesinlikle şoke ediciydi." dedi.