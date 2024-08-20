PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

56 Metrelik yat dev dalgalara dayanamadı! İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınan Mike Lynch sulara gömüldü

İngiliz teknoloji devi Mike Lynch’in, süper lüks yatı dün sabah Sicilya açıklarında çıkan hortumda parçalanıp battı. Milyarder de kayıplar arasında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
56 Metrelik yat dev dalgalara dayanamadı! İngiltere’nin Bill Gates’i olarak tanınan Mike Lynch sulara gömüldü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İtalya'daki Sicilya Adası'nın Palermo kenti açıklarında dalgıçlar, suyun 100 metre altında deniz yatağında bulunan 56 metrelik yelkenli Bayesian'ın enkazını umutsuzca arıyor. Teknenin şefi olduğuna inanılan bir kişinin cesedi de geminin yanında yüzerken bulundu. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınan Mike Lynch de teknesiyle sulara gömüldü. Lüks yelkenli Porticello kıyılarında demirlemişken, sabah saat 5'ten hemen önce bölgeyi vuran bir hortum, tekneyi parçalayarak hızla dalgaların altında kalmasına neden oldu. 22 kişiden 15'i yakındaki bir gemi tarafından kurtarıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Fatih’te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: Boğazını ısırıp kopartmışlar
Karar Resmi Gazete’de! 12 şirketin bütün hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak
4 gün iş 3 gün tatil: Mesai saatleri masaya yatırıldı! Dünyada nasıl uygulanıyor? Türkiye’de neler gündemde?
Son dakika: Dilan Polat tahliye edildi: Tutuksuz yargılanacak! İşte ilk görüntüler
ABD’li Albay Douglas McGregor, İsrail’in kirli planını itiraf etti: Gazze’deki hedef Arap nüfusunu yok etmek | ABD ve Batı’nin ipi siyonistlerin elinde
CANLI TAKİP | Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattında neler oluyor? Blinken 9. kez Orta Doğu’da! İsrail’e füze şoku
ABD ve küresel tetikçiler harekete geçti! Maşa Bloomberg hedef Türkiye’yi itibarsızlaştırmak
Dünyayı alarma geçiren virüsün tüm merak edilenleri: Nasıl bulaşır, nasıl önlenir? M çiçeği MPox Maymun çiçeği...
Kağıthane’de 1 kişinin öldüğü suikast anı kamerada | Hayatını kaybeden Abdulkadir Anas’ın babası konuştu
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Manisa, Aydın, İzmir, Uşak Muğla... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Tel Aviv’de bombalı saldırı! Hamas ve Kudüs Tugayları üstlendi: Devamı gelecek
Fenerbahçe’de şok gelişme! Bonservissiz gidiyor
ABD’li ekonomistten Türkiye’ye övgü: Tüm zamanların rekorunu kırdı! Petrol ve doğal gazda zirve
SON DAKİKA