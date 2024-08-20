56 Metrelik yat dev dalgalara dayanamadı! İngiltere’nin Bill Gates’i olarak tanınan Mike Lynch sulara gömüldü

İtalya'daki Sicilya Adası'nın Palermo kenti açıklarında dalgıçlar, suyun 100 metre altında deniz yatağında bulunan 56 metrelik yelkenli Bayesian'ın enkazını umutsuzca arıyor. Teknenin şefi olduğuna inanılan bir kişinin cesedi de geminin yanında yüzerken bulundu. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak tanınan Mike Lynch de teknesiyle sulara gömüldü. Lüks yelkenli Porticello kıyılarında demirlemişken, sabah saat 5'ten hemen önce bölgeyi vuran bir hortum, tekneyi parçalayarak hızla dalgaların altında kalmasına neden oldu. 22 kişiden 15'i yakındaki bir gemi tarafından kurtarıldı.

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