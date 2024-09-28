32 yıldır Hizbullah’ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? Ölümü sonrası ne olur? Yerine kim gelecek? | Vurulan binayı A Haber görüntüledi

32 yıldır Hizbullah'ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? (AA)
Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.
İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.
İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.
Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Orta Doğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.
Nasrallah ayrıca Lübnanlı ve Arap esirler ile İsrail tarafından alıkonulan direnişçilerin cesetlerinin iade edilmesi için takas anlaşması yapılmasında da önemli bir rol oynadı.
32 yıldır Hizbullah'ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? (AA)
Hamasetli konuşmaları ve güçlü kişiliği, Arap ve İslam dünyasında kendisine popülerlik kazandıran faktörler olurken, konuşmaları geniş yankı ve ilgi gördü.
Ancak 2011'de patlak veren Suriye devriminin bastırılmasında Hizbullah'ın Beşşar Esed rejiminin yanında yer almasının ardından Nasrallah bu popülerliğini büyük oranda kaybetti.
Hizbullah, İran'ın desteklediği diğer silahlı hareketlerle birlikte, Esed rejiminin Suriye'de devrimcilere karşı başlattığı savaşa katılmak suretiyle Suriye'nin birçok kasaba ve şehrinde katliamlar gerçekleştirerek milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesine katkıda bulundu. Bu da Hizbullah'a, onun yönetimine ve özellikle de Nasrallah'a ciddi eleştirilerin yöneltilmesine neden oldu.
32 yıldır Hizbullah'ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? (AA)
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.
Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.
Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin'e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.
ÖLÜMÜ SONRASI NE OLUR?
Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu A Haber canlı yayınında "Orta Doğu'da bu tür ölümlerin kabul edilmesi hemen hızlı olmuyor. Motivasyonun bozulmaması açısından kontrol ediliyor" dedi.
Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Normalde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM'de konuşma yapmasını beklemiyorduk. Lakin ertesi gün aniden Netanyahu ABD'ye gitti. Burada ilginç olan bir nokta var. Konuşma yaptıktan sonra aniden Beyrut'taki saldırı olduktan sonra İsrail'e dönme kararı aldı" Burada önemli husus şu: Hiçbir İsrail Başbakanı Yahudilerin dini günü olan Şabat'ta uçakla seyahat etmiyor. Netanyahu ilk defa İsrail'e hareket etti. Bu önemli bir gelişme olduğu anlamına geliyor. Bu bombardımanlar bugüne kadar gördüklerimizden farklıydı. Daha önceki bombalardaki tahrip gücü ve duman bulutu grubu ile uyuşmuyordu. Daha sonra araştırdığımızda her biri sığınak delici olarak bilinen İsrail'in yeni geliştirdiği bombalar ile apartmanlar hedef alındı. Bu apartmanların içerisinde hem İran Devrim Muhafızlarından üst düzey isimler hem de aralarında Seyfeddin gibi Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen sırasını bekleyen bir ismin Hizbullah'ın 2 numaralı isminin de hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Yani üst düzey bir toplantı olduğu düşünülüyor."
DİKKAT ÇEKEN 15 DAKİKA DETAYI
"İsrail basınında ilgimi çeken bir nokta... Nasrallah'ın bu toplantıya 15 dakika katılacağı bilgisi alındığında aniden karar verildiği iddia ediliyor. Netanyahu'nun programına baktığımızda da örtüşüyor. Önümüzdeki günlerde İsrail propagandası da olabilir. Biz Perşembe günü senin programında yaptığımız değerlendirmede böyle bir olasılığın olduğunu A Haber'de söylemiştik..."