32 yıldır Hizbullah’ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? Ölümü sonrası ne olur? Yerine kim gelecek? | Vurulan binayı A Haber görüntüledi

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verildi.

32 yıldır Hizbullah'ı yöneten Hasan Nasrallah kimdir? (AA)



"CUMADAN BERİ HABER ALAMIYORUZ"

İsrail'in ardından Hizbullah'tan da flaş bir Nasrallah açıklaması geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail tarafından öldürüldüğü iddia edilen Nasrallah için "Cumadan beri haber alamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.









VURULAN BİNAYI A HABER GÖRÜNTÜLEDİ



A Haber, Beyrut'ta Hizbullah lideri Nasrallah'ın içinde olduğu tahmin edilen ve İsrail güçleri tarafından vurularak enkaz yığınına dönen binayı görüntüledi.