30'dan fazla asker bu silah yüzünden öldü! ABD sır gibi saklıyor: Discombobulatör ile İran'ı mı vuracaklar?

"BU TÜR SİLAHLAR DAHA YOĞUN KULLANILACAK"

Alabarda, yeni dünya düzeninde savaş yöntemlerini değiştiğini ve ABD'nin sır gibi sakladığı gizli silahı discombobulatörün, ileriki yıllarda daha da yaygınlaşarak kullanımını artacağını belirtti."Artık havan mermisini 81 milimetrelik havan mermisini atıldığı o tüpün içerisinden atmıyor adam. Nereden atıyor? FPV drone'dan atıyor. Havan mermisini ona monte etmiş gördük biz, hatta onlar da elektronik harpten etkilenmesin diye fiber optik kabloyla bağlı FPV drone'lar uçuyor.

Ukrayna sahasında diyorlar ki milyonlarca metre ya da yüz binlerce kilometre fiber optik kablo var. Çünkü elektronik harple karıştırıp farklı yöne sevk edebiliyorsun, onlar da karıştırmadan etkilenmesin diye kablo takmışlar. Şuna getirmek istiyorum, bu türden silah sistemleri önümüzdeki dönemlerde çok daha yoğun kullanılacak. Muharebe sahası şimdiden İHA ve SİHA'ları, insansız sistemleri aldı kabul etti. Rusya'da gördük, şimdi bir boy öteye gidiyoruz. Ses konusunda, lazer konusunda çok etkin sistemler muharebe sahasının gerçeği haline geliyor. Ben bu konuyu bir sırrın ifşası olarak söylemiyorum ama Türkiye'nin de lazer, elektronik dalgalar ve ses konusunda savunma sanayisinin boş olmadığını düşünüyorum."ifadelerini kulandı.