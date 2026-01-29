30'dan fazla asker bu silah yüzünden öldü! ABD sır gibi saklıyor: Discombobulatör ile İran'ı mı vuracaklar?
Trump’ın İran’a yönelik “bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak” çıkışı, ABD’nin gizli silah dosyasını yeniden açtı. Radarları felç eden, insan vücudunu titreşimle çökerten “discombobulatör” adlı ses dalgası silahı A Haber ekranlarında incelendi. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı operasyonda discombobulatör silahının kullanıldığını belirterek, saldırıda ölen 30'dan fazla askerin bu silahtan yayılan frekanslar nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington-Tahran hattındaki gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu. "İran'a doğru devasa bir donanma gidiyor. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak"diyen Trump'ın bu sözleri, gözleri Venezuela operasyonunda kullanılan ve "Discombobulatör" olarak adlandırılan gizemli silaha çevirdi.
Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta discombobulatör adı verilen silah hakkında konuşmaması gerektiğini belirtirken"karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etmişti.
A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Yusuf Alabarda söz konusu discombobulatör silahını ele alarak özelliklerini aktardı.
Discombobulatör'ün ses dalgası temelli bir silah olduğunu belirten Gazeteci Yusuf Alabarda; "Ses dalgaları bunlar çünkü bu konunun 'sound-based weapon' dedikleri ses dalgası temelli bir silah olduğu söyleniyor. Böyle büyük hoparlörlere benziyor öyle olduğunu farz ve kabul edelim. Bu ses dalgalarıyla beraber bir uğultu şeklinde sesin çıktığını, bu sesle birlikte radarların körleştiğini ve orada yakında bulunan korumaların ise evet burada olduğu gibi ağızlarından kan geldiğini, kendilerinin denge problemi yaşadıklarını, yere düştüklerini falan söylüyorlar."
Alabarda, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı operasyonda discombobulatör silahının kullanıldığını belirterek, saldırıda ölen 30'dan fazla askerin bu silahtan yayılan frekanslar nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekti."ABD bunun denemesini yapmış. Bayağı bu konuyla ilgili bugün bizim ekip çalıştı. Havana Sendromu dedikleri 2016 yılında bir sendrom var. Bu Havana Sendromu'nda da buna benzer şeyler kullanılıp birtakım testler yapılmış. Dolayısıyla bütün ülkeyi değil ama o bölgeyi, o ülkeyi koruyan radar sistemlerine yakın merkezlere, Maduro'nun kaldığı kompleksin bulunduğu alanı bu discombobulatör dedikleri sistemle etkisiz hale getirmiş olabilir."
Yusuf Alabarda discombobulatörün çok yoğun bir titreşim dalgası oluşturduğunu belirterek insan vücuduna ciddi zarar verebileceğini ifade ederek Venezuela'daki operasyonda askerlerin"bayılma ve burunlarından kan gelme" iddialarını bu discombobulatör silahı nedeniyle yaşanmış olabileceğini vurguladı. "Çok yoğun titreşim dalgaları oluştuğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz bu ortamda bir vibrasyona giriyorsunuz, bütün vücudunuz çok yoğun bir vibrasyona maruz kaldığında beyniniz hasar görebiliyor, iç organlarınız hasar görebiliyor ve bu görselde çok güzel A Haber'in hazırladığı gibi yere düşen askerleri görebiliyoruz." dedi.
"BU TÜR SİLAHLAR DAHA YOĞUN KULLANILACAK"
Alabarda, yeni dünya düzeninde savaş yöntemlerini değiştiğini ve ABD'nin sır gibi sakladığı gizli silahı discombobulatörün, ileriki yıllarda daha da yaygınlaşarak kullanımını artacağını belirtti."Artık havan mermisini 81 milimetrelik havan mermisini atıldığı o tüpün içerisinden atmıyor adam. Nereden atıyor? FPV drone'dan atıyor. Havan mermisini ona monte etmiş gördük biz, hatta onlar da elektronik harpten etkilenmesin diye fiber optik kabloyla bağlı FPV drone'lar uçuyor.
Ukrayna sahasında diyorlar ki milyonlarca metre ya da yüz binlerce kilometre fiber optik kablo var. Çünkü elektronik harple karıştırıp farklı yöne sevk edebiliyorsun, onlar da karıştırmadan etkilenmesin diye kablo takmışlar. Şuna getirmek istiyorum, bu türden silah sistemleri önümüzdeki dönemlerde çok daha yoğun kullanılacak. Muharebe sahası şimdiden İHA ve SİHA'ları, insansız sistemleri aldı kabul etti. Rusya'da gördük, şimdi bir boy öteye gidiyoruz. Ses konusunda, lazer konusunda çok etkin sistemler muharebe sahasının gerçeği haline geliyor. Ben bu konuyu bir sırrın ifşası olarak söylemiyorum ama Türkiye'nin de lazer, elektronik dalgalar ve ses konusunda savunma sanayisinin boş olmadığını düşünüyorum."ifadelerini kulandı.