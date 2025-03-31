3 farklı ülkede 7 dava! Rus milyarderin kızı Yulia Gurieva, Eric Schmidt’in süper yatının sahibi olduğunu iddia etti

Teknoloji milyarderi Eric Schmidt'in Karayipler'de satın aldığı 68 milyon dolarlık süper yat dava konusu oldu. Rus milyarder Andrey Guryev'in kızı, yatın ve içindekilerinin kendine ait olduğunu iddia ediyor.

Antigua ve Barbuda Temyiz Mahkemesi'nde sunulan belgelerde "Tyne Trust" ve "Flagstaff Trust" adlı iki şirketin mülkiyetinde olan Alfa Nero adlı teknenin ve üzerinde bulunan sanat eserlerinin tek yetişkin varisinin" Gurieva-Motlokhov olduğu belirtildi.

81 metrelik Alfa Nero beraberinde bir küçük kuyruklu piyano, helikopter pistine dönüşebilen bir yüzme havuzu ve İspanyol sanatçı Joan Miro'nun sanat eserleriyle birlikte Schmidt'e satılmıştı.

SAMSUN'DA ORTAYA ÇIKTI

Alfa Nero, bir süre önce Samsun açıklarında görülmüştü.

Yatın en büyük özelliklerinden biri, iç dizayn mobilyalarının İtalyanlar'ın ünlü bir markasına yaptırılmış olması.