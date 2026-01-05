24 Kasım'da varılan ateşkesi ihlal etti: İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabaları ile güneydeki Anan ve Kfarhatta kasabalarını hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.