24 Kasım'da varılan ateşkesi ihlal etti: İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı
2024 Kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Lübnan üzerindeki hava saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Bekaa Vadisi ve güneydeki dört kasabayı hedef alan İsrail ordusu, saldırı öncesi tahliye uyarısı yaparak Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını iddia etmişti.
Giriş Tarihi:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabaları ile güneydeki Anan ve Kfarhatta kasabalarını hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
İsrail ordusu, saldırı öncesi dört kasabanın belirli bölgelerindeki sakinlere derhal tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunmuş, Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını iddia etmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 350'den fazla kişi hayatını kaybetti.