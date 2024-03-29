Son dakika haberleri... Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Halki adası yakınlarında 29 Mart 2024 Cuma sabahı 5.7 ve 5.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

PEŞ PEŞE İKİ BÜYÜK DEPREM

Yunanistan'ın İyon adaların yakınında cuma sabahı yerel saatle 08.12'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin 22 kilometre derinliği dolayısıyla daha güçlü hissedildiği belirtildi.

Atina Ulusal Gözlemevi, ilk depremden yaklaşık bir saat sonra, saat 09.12'de Batı Yunanistan'daki Illia eyaletinde, 5.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

ATİNA'DA DA HİSSEDİLDİ

Yunanistan'ın güneyinde, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin başkent Atina'da da hissedildiği belirtildi.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelip gelmediği bildirilmedi.

A HABER MUHABİRİ DETAYLARI AKTARDI

A Haber muhabiri Manolis Kostidis detayları aktardı. Kostidis, "Yaklaşık birkaç dakika önce Yunanistan'ın Mora yarımadasının güneybatısında yani Yunanistan'ın Batı kesimlerinde denizin ortasında iki deprem meydana geldi.

5.6 ve 5.7 şiddetinde deprem Atina'da da hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir zarar olduğuna dair bir bilgi yok. Büyük bir korku sardı herkesi. Şu anda artçı deprem olur mu korkusu söz konusu. Hissedilişi yaklaşık 10-12 saniye sürdü. Depremler oldukça şiddetliydi." ifadelerini kullandı..