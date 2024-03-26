Francis Scott Key nerede, neden yıkıldı? ABD’de gemi faciası son dakika! Ölü yaralı var mı?

Maryland Ulaşım Otoritesi, Francis Scott Key Köprüsü 'nde bir "olay" yaşandığını doğruladı ve trafiğin yeniden yönlendirildiğini söyledi.

ABD'nin Baltimore kentindeki büyük bir köprü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu çöktü.

ABD Sahil Güvenliği de çarpışmayı doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

KARGO GEMİSİNİN ÇARPTIĞI KÖPÜ YERLE BİR OLDU

Associated Press'in haberine göre Baltimore Polisi, "köprünün kısmen çöktüğü" ve işçilerin muhtemelen suda olduğu konusunda bilgilendirildiğini söyledi.