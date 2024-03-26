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Francis Scott Key nerede, neden yıkıldı? ABD'de gemi faciası son dakika! Ölü yaralı var mı?

Baltimore şehrinde, yük gemisinin çarpması sonucu Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılma anı kameraya yansıdı. Olay, şehirde büyük bir şok ve endişe yarattı. Peki, Francis Scott Key nerede, neden yıkıldı? ABD'de gemi faciasında ölü yaralı var mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 10:27 Güncelleme 26 Mart 2024, 10:31
Francis Scott Key nerede, neden yıkıldı? ABD’de gemi faciası son dakika! Ölü yaralı var mı?

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ABD'nin Baltimore kentindeki büyük bir köprü, bir kargo gemisinin çarpması sonucu çöktü.

Maryland Ulaşım Otoritesi, Francis Scott Key Köprüsü'nde bir "olay" yaşandığını doğruladı ve trafiğin yeniden yönlendirildiğini söyledi.

ABD Sahil Güvenliği de çarpışmayı doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

KARGO GEMİSİNİN ÇARPTIĞI KÖPÜ YERLE BİR OLDU

Associated Press'in haberine göre Baltimore Polisi, "köprünün kısmen çöktüğü" ve işçilerin muhtemelen suda olduğu konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, geminin çarpması sonucu köprünün çöktüğü görülüyor.

Basında çıkan haberlere göre gemi, yerel saatle 1.30 sıralarında köprüyle çarpıştı, ardından araçlar köprüden geçerken alev aldı ve battı.

Yerel kaynaklar, kazanın ardından Patapsco nehrinde çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.

2,6 mil uzunluğundaki köprü, Baltimore'u çevreleyen Maryland Interstate 695 karayolu üzerinde yer alıyor.

Baltimore'un en uzunu ve dünyanın üçüncü en uzun kesintisiz kafes köprüsü olduğu söyleniyor

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