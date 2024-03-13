Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den flaş açıklamalar: Sınıra askeri yığınak yapacağız

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Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.



Putin, ABD askerinin Ukrayna'ya ayak basması halinde Rusya'nın düşmanı olarak müdahale edeceklerini açıkladı.





Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.



Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.