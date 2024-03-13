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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den flaş açıklamalar: Sınıra askeri yığınak yapacağız

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin anlamsız olduğu belirtti. Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 07:15 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:15
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den flaş açıklamalar: Sınıra askeri yığınak yapacağız

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Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet medyasına konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin anlamsız olduğu belirterek, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

Putin, ABD askerinin Ukrayna'ya ayak basması halinde Rusya'nın düşmanı olarak müdahale edeceklerini açıkladı.



Rusya'nın nükleer savaşa hazır olduğunu ancak bunun için şimdilik gerekli bir durum oluşmadığını söyleyen Putin, "Amerika Birleşik Devletleri nükleer test yaparsa Rusya da aynısını yapar" dedi.

Putin, Rusya'ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma tehdidinde bulundu.



Amerikan seçimlerine ilişkin de konuşan Rus lider, "Hiçbir ülkenin seçimine müdahale etmedik. Seçilen Amerikan lideriyle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Putin, Trump'ın başkanlığı döneminde kendisini Biden'a karşı sempati beslemekle suçladığını da aktardı.

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