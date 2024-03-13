CANLI TAKİP | Katil Netanyahu’dan ‘Refah’ sözü: Soykırımcı İsrail Gazze’de saldırılara devam ediyor

Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor. Gece boyunca Gazze'ye yönelik saldırılara devam eden soykırım ordusu, onlarca Filistinliyi daha katletti.
KATİL BİBİ'DEN REFAH SÖZÜ
Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Benjamin Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada, uluslararası baskının arttığı bir ortamda İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik askeri harekatına devam edeceğini söyledi.
Netanyahu, İsrail yanlısı AIPAC örgütünün Washington D.C.'deki konferansında yaptığı video konuşmasında açıkça "Refah'ta işi bitireceğiz." dedi
FİLİSTİNLİ SAĞLIK GÖREVLİLERİNE İŞKENCE
Gazze'deki Filistinli sağlık personeli BBC'ye, geçen ay hastanelerine düzenlenen baskının ardından İsrail askerleri tarafından gözlerinin bağlandığını, gözaltına alındıklarını, soyunmaya zorlandıklarını ve defalarca dövüldüklerini söyledi.
İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...
08.00 Wafa haber ajansı, soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların ardından düzinelerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Deir el-Balah'ın merkezinde salı akşamı düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükselirken Gazze Şehri'nin Daraj mahallesinde düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, dört çocuk yaralandı.
Vefa, Selahaddin Caddesi'ndeki bir evin bombalanması sonucu "çok sayıda kişinin şehit olduğunu", Sahabe Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen üçüncü saldırıda ise çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu söyledi.
12 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...
21.43 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ateşkes sağlanması için "yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini" belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.
Ramazan ayı münasebetiyle başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistin halkına iyi dilek temennisinde bulunan Sisi, Gazze'nin son derece kötüleşen insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Sisi, Mısır hükümeti ve halkının Filistin halkına yönelik desteğine dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin meşru haklarını bağımsız bir devlette elde etmesini destekleme yönündeki yoğun çabalarını" dile getirdi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin halkını destekleme yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
21.41 UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." açıklamasında bulundu.
İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Belah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
16.26 Katar, yakın zamanda açıklanan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını belirterek, bunun kara koridorlarına alternatif olmadığını vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını" söyledi.
Sözcü Ensari, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil." ifadesini kullandı.
"Halihazırda durum çok karmaşık olsa da Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullanan Ensari, "Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini" aktardı.
15.35 El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta Hamad Kasabası'ndaki "K" ve "J" kule bloklarında iki siyonist piyade kuvvetinde iki anti-personel cihazını patlatarak soykırım askerlerini öldürdü ve yaraladı.
12.53 Uluslararası iki yardım kuruluşunun gıda malzemesini taşıyan gemi, ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkıyor.
İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, geminin, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıdığı belirtildi.
Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanıldı.
Rum gazeteleri de yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini yazdı.
08.30 Irak'taki İslami Direniş, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havalimanını vurdu.
Irak'taki İslami Direniş, İHA saldırısını üstlendi ve "Irak'taki İslami Direniş savaşçıları, bu akşam, 11-3-2024 Pazartesi günü, gaspçı varlığın derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanını insansız hava aracıyla hedef aldı" ifadelerine yer verildi.
Irak'taki İslami Direniş, 7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'e karşı Gazze'ye destek için saldırı düzenliyor. Mart ayının başında da grup Hayfa limanını hedef aldıklarını duyurmuştu.
Irak İslami Direnişi'nden yapılan açıklamada ayrıca, "düşman kalelerini vurmaya devam edecekleri" belirtildi.
Bu ayın başlarında koalisyon, Filistin yanlısı bir operasyonla işgal altındaki toprakların kuzey kesimindeki Hayfa Havaalanını hedef aldığını duyurdu.
Grup ayrıca ABD'nin İsrail savaşına verdiği kayıtsız şartsız siyasi, askeri ve istihbarat desteğini protesto etmek amacıyla Irak'ta ve komşu Suriye'de Amerikan işgal güçlerinin bulunduğu üslere karşı çok sayıda saldırı düzenledi.
06:56 Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Pinocchio gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.
05:12 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
05:52 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde ateş açarak ağır yaraladığı Filistinli genç Tevfik Abid Fevvaz Hüseyin'in (25) öldüğü bildirildi.
04:18 Fas'ın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.
03:53 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.
01:23 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaşımında diğer seçenekler yeterli olmadığı için deniz yoluyla yardım ulaştırma seçeneğini araştırmaya başladıklarını açıkladı.
00:24 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail'de saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilen bir Filistinliyi "tasfiye ettiği" belirtildi.
11 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR
16.35 İsrail'in Refah ve Gazze'deki evleri bombalamasının ardından en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
14.25 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok şehrine gece boyunca düzenlediği çok sayıda baskınla aralarında eski mahkumlar ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi tutukladı.
Filistinli Esirler Derneği ile Tutuklular ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonu'na göre 7 Ekim'den bu yana tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısı 7.530'a çıktı
Soykırımcı İsrail'in baskınları Ramallah ve el-Bireh, Kalkilya, Salfit ve Beytüllahim valiliklerinde yoğunlaştı.
10.10 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki evini bombalaması sonucu en az 16 kişi öldü Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Gazze Şehri'nin Sabra mahallesindeki bir evi bombalayarak en az 16 kişiyi öldürdü ve onlarca kişiyi de yaraladı. Rapora göre ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardı.
09.15 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria şehri Tulkarem'in yanı sıra Nur Şems mülteci kampına da baskın düzenleyerek Filistinlilerle yaşanan çatışmalar sırasında altyapıyı tahrip etti.
Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Tulkarem'e düzenlenen baskında 25'ten fazla araç ve şehrin çeşitli sokaklarına dört buldozer konuşlandırıldı.
Wafa, İsrail askeri araçlarının Tulkarem'in doğusundaki Nur Şems mülteci kampına doğru ilerlemeye devam ettiğini, burada iki gün içinde ikinci kez buldozerlerin kampın batı girişindeki Saif Abu Lebda Kavşağı çevresindeki altyapıyı tahrip ettiğini bildirdi.
10 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...
15:08 srail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında gerçekleştirilen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabalarıyla getirildi.
12:56 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 45 sivilin hayatını kaybettiğini, 72 bin 654 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 85 sivilin yaşamını yitirdiğini, 130 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
10.39 Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle kampta yangın çıktığı, elektriklerin kesildiği, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Han Yunus'un güneyindeki El-Fahhari bölgesi de İsrail'in topçu saldırılarına sahne oldu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.
İsrail güçleri, Han Yunus'un güney bölgelerine ve Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Metahin, Ez-Zevaide ve Cuhr ed-Diyk mahallelerine peş peşe düzenlediği bombardımanlarla "yangın kuşağı" oluşturdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.
İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarında, kilometrelerce öteden sesi duyulabilecek normalden daha güçlü patlamalara ve yangına neden olan bomba ve füzeler kullanıyor.
"Yangın kuşağı" olarak bilinen bu saldırlar, yerleşim yerlerinin yok edilmesine ve Gazzelilere karşı büyük katliamlar işlenmesine yol açıyor.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "9 Mart 2024 tarihinde, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım sağlayacağını açıklamasından 36 saatten kısa bir süre sonra, ABD Ordu Gemisi (USAV) General Frank S. Besson, Langley-Eustis Ortak Üssü'nden ayrılarak Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı. Bir lojistik destek gemisi olan Besson, hayati önem taşıyan insani yardım malzemelerini ulaştırmak üzere geçici bir liman kurmak için ilk ekipmanı taşıyor" denildi.
08:18 Biden, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.
"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'i terk etmeyeceğim, İsrail'in savunması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi.
Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" kaydeden Biden, Gazze'deki ölü sayısının çok fazla olduğunu ve Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.
02:28 İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına seyahat edeceğini söyledi.
9 MART 2024 TARİHİNDE YAŞANANLAR
16.30 Soykırımcı İsrail'in hava saldırısının yerleşim bloğunu vurması sonrasında Nuseyrat kampında en az 10 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampında el-Nuveyri ailesine ait bir yerleşim bloğunun tamamının yıkılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
16.10 İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırından iki kilometre (bir mil) uzaklıktaki Kiryat Shmona kasabasında ve yakınlardaki Manara, Margalio ve Misgav Am topluluklarında uyarı sirenleri çaldı.
15.25 Gazze'deki evlerin yüzde 80'i 'yaşanmaz' hale geldi. Bölgenin medya ofisi başkanı Salameh Maarouf, Gazze'deki Filistinlilerin giderek daha fazla barınak veya yiyecek bulamadığını söyledi.
13.50 Filistin Dışişleri Bakanlığı, "iki devletli çözüme ilişkin uluslararası ve Amerikan fikir birliğinin, yerleşimlerin genişlemesinden korunmayı sağlayacak pratik eylemlere ve adımlara dönüştürülmesi" çağrısında bulundu.
X'te yayınlanan açıklamada, "Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin sağlanması, iki devletli çözümün korunmasında hayati bir rol oynuyor" ifadelerine yer verildi.
13.30 İslami Cihad grubunun silahlı kanadı olan Filistinli silahlı grup El Kudüs Köprüleri, Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesindeki Ebu Oreiban bölgesinde İsrail askerlerine ve araçlarına yönelik saldırıyı üstlendi.
Telegram'da füze saldırısının Mücahid Tugayları ve Abdülkadir el Hüseyni gruplarıyla birlikte gerçekleştirildiği belirtildi.
09.40 Soykırımcı İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye havadan gönderilen yardımlar beş kişinin canına mal oldu.Gazze'deki bir görgü tanığı Muhammed el-Ghoul, paraşüt açılmayan bir eve "roket gibi" düşen bir yardım atıldığını gördüğünü söyledi. Muhammed el-Ghoul, AFP haber ajansına kendisinin ve kardeşinin "bir torba un" alma umuduyla paraşütle atlanan yardımı takip ettiğini söyledi ve "Sonra birdenbire paraşüt açılmadı ve roket gibi yere düştü ve bir eve çarptı" dedi.
Raporlar, Gazze'de birçok ülkenin gerçekleştirdiği hava yardımları nedeniyle beş kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söylüyor.
08.30 Wafa haber ajansına göre soykırımcı İsrail güçleri Refah'ta bir konut binasına hava saldırısı düzenledi.
08.00 ABD ordusu, Cuma günü Yemen'deki Husi isyancıları tarafından ateşlenen iki gemisavar füzeye karşı "meşru müdafaa saldırısı" düzenlediğini açıkladı.
BATI ŞERİA'DA SİYONİST SALDIRI
07.30 Wafa haber ajansı, El Halil kenti yakınındaki Masafer Yatta bölgesi ve Ramallah kenti yakınlarındaki Burka köyü de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin gece boyunca yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini bildirdi.
Wafa, farklı yerleşimci gruplarının Masafer Yatta'da aralarında yaşlı bir adamın da bulunduğu iki Filistinliyi yaraladığını ve Burka'da bir evi ateşe vermeye çalıştığını söyledi.
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