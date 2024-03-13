CANLI TAKİP | Katil Netanyahu’dan ‘Refah’ sözü: Soykırımcı İsrail Gazze’de saldırılara devam ediyor

21.41 UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." açıklamasında bulundu.

Sisi, Mısır hükümeti ve halkının Filistin halkına yönelik desteğine dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin meşru haklarını bağımsız bir devlette elde etmesini destekleme yönündeki yoğun çabalarını" dile getirdi.

Ramazan ayı münasebetiyle başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistin halkına iyi dilek temennisinde bulunan Sisi, Gazze'nin son derece kötüleşen insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.

21.43 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ateşkes sağlanması için "yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini" belirtti.

Vefa, Selahaddin Caddesi'ndeki bir evin bombalanması sonucu "çok sayıda kişinin şehit olduğunu", Sahabe Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen üçüncü saldırıda ise çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu söyledi.

Deir el-Balah'ın merkezinde salı akşamı düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükselirken Gazze Şehri'nin Daraj mahallesinde düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, dört çocuk yaralandı.

Gazze'deki Filistinli sağlık personeli BBC'ye, geçen ay hastanelerine düzenlenen baskının ardından İsrail askerleri tarafından gözlerinin bağlandığını, gözaltına alındıklarını, soyunmaya zorlandıklarını ve defalarca dövüldüklerini söyledi.

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Benjamin Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada, uluslararası baskının arttığı bir ortamda İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik askeri harekatına devam edeceğini söyledi. Netanyahu, İsrail yanlısı AIPAC örgütünün Washington D.C.'deki konferansında yaptığı video konuşmasında açıkça "Refah'ta işi bitireceğiz." dedi

Son dakika haberleri... Terör devleti İsrail Gazze 'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ediyor. Gece boyunca Gazze'ye yönelik saldırılara devam eden soykırım ordusu, onlarca Filistinliyi daha katletti.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Belah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.



16.26 Katar, yakın zamanda açıklanan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını belirterek, bunun kara koridorlarına alternatif olmadığını vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını" söyledi.

Sözcü Ensari, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil." ifadesini kullandı.

"Halihazırda durum çok karmaşık olsa da Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullanan Ensari, "Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini" aktardı.

15.35 El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta Hamad Kasabası'ndaki "K" ve "J" kule bloklarında iki siyonist piyade kuvvetinde iki anti-personel cihazını patlatarak soykırım askerlerini öldürdü ve yaraladı.

12.53 Uluslararası iki yardım kuruluşunun gıda malzemesini taşıyan gemi, ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkıyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, geminin, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanıldı.

Rum gazeteleri de yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini yazdı.

08.30 Irak'taki İslami Direniş, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havalimanını vurdu.

Irak'taki İslami Direniş, İHA saldırısını üstlendi ve "Irak'taki İslami Direniş savaşçıları, bu akşam, 11-3-2024 Pazartesi günü, gaspçı varlığın derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanını insansız hava aracıyla hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Irak'taki İslami Direniş, 7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'e karşı Gazze'ye destek için saldırı düzenliyor. Mart ayının başında da grup Hayfa limanını hedef aldıklarını duyurmuştu.

Irak İslami Direnişi'nden yapılan açıklamada ayrıca, "düşman kalelerini vurmaya devam edecekleri" belirtildi.

Bu ayın başlarında koalisyon, Filistin yanlısı bir operasyonla işgal altındaki toprakların kuzey kesimindeki Hayfa Havaalanını hedef aldığını duyurdu.

Grup ayrıca ABD'nin İsrail savaşına verdiği kayıtsız şartsız siyasi, askeri ve istihbarat desteğini protesto etmek amacıyla Irak'ta ve komşu Suriye'de Amerikan işgal güçlerinin bulunduğu üslere karşı çok sayıda saldırı düzenledi.

06:56 Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Pinocchio gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

05:12 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

05:52 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde ateş açarak ağır yaraladığı Filistinli genç Tevfik Abid Fevvaz Hüseyin'in (25) öldüğü bildirildi.

04:18 Fas'ın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

03:53 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

01:23 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaşımında diğer seçenekler yeterli olmadığı için deniz yoluyla yardım ulaştırma seçeneğini araştırmaya başladıklarını açıkladı.

00:24 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail'de saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilen bir Filistinliyi "tasfiye ettiği" belirtildi.

11 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

16.35 İsrail'in Refah ve Gazze'deki evleri bombalamasının ardından en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

14.25 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok şehrine gece boyunca düzenlediği çok sayıda baskınla aralarında eski mahkumlar ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinliyi tutukladı.

Filistinli Esirler Derneği ile Tutuklular ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonu'na göre 7 Ekim'den bu yana tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısı 7.530'a çıktı

Soykırımcı İsrail'in baskınları Ramallah ve el-Bireh, Kalkilya, Salfit ve Beytüllahim valiliklerinde yoğunlaştı.

10.10 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'deki evini bombalaması sonucu en az 16 kişi öldü Wafa haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail ordusu Gazze Şehri'nin Sabra mahallesindeki bir evi bombalayarak en az 16 kişiyi öldürdü ve onlarca kişiyi de yaraladı. Rapora göre ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardı.

09.15 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria şehri Tulkarem'in yanı sıra Nur Şems mülteci kampına da baskın düzenleyerek Filistinlilerle yaşanan çatışmalar sırasında altyapıyı tahrip etti.

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Tulkarem'e düzenlenen baskında 25'ten fazla araç ve şehrin çeşitli sokaklarına dört buldozer konuşlandırıldı.

Wafa, İsrail askeri araçlarının Tulkarem'in doğusundaki Nur Şems mülteci kampına doğru ilerlemeye devam ettiğini, burada iki gün içinde ikinci kez buldozerlerin kampın batı girişindeki Saif Abu Lebda Kavşağı çevresindeki altyapıyı tahrip ettiğini bildirdi.

10 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15:08 srail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Han Yunus kentine bağlı Qarara kasabasında gerçekleştirilen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 4 Filistinli, El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne eşek arabalarıyla getirildi.

12:56 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 31 bin 45 sivilin hayatını kaybettiğini, 72 bin 654 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 85 sivilin yaşamını yitirdiğini, 130 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

10.39 Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle kampta yangın çıktığı, elektriklerin kesildiği, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Han Yunus'un güneyindeki El-Fahhari bölgesi de İsrail'in topçu saldırılarına sahne oldu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, Han Yunus'un güney bölgelerine ve Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Metahin, Ez-Zevaide ve Cuhr ed-Diyk mahallelerine peş peşe düzenlediği bombardımanlarla "yangın kuşağı" oluşturdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze'ye yönelik saldırılarında, kilometrelerce öteden sesi duyulabilecek normalden daha güçlü patlamalara ve yangına neden olan bomba ve füzeler kullanıyor.

"Yangın kuşağı" olarak bilinen bu saldırlar, yerleşim yerlerinin yok edilmesine ve Gazzelilere karşı büyük katliamlar işlenmesine yol açıyor.