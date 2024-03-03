CANLI TAKİP | Gazze için ateşkes görüşmeleri Kahire’de başlıyor! Soykırımcı İsrail bir gecede 14 Filistinliyi öldürdü

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

21:19 İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken, Gazze'de olağanüstü direniş gösteren Kassam Tugaylarından yeni bir açıklama geldi.

'SİYONİST BOMBARDIMANI SONUCUNDA 7 İSRAİLLİ ESİRİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.

ÖLEN ESİRLERİN SAYISI 70'İ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.

EBU UBEYDE, ÖLEN ESİRLERİN İSİMLERİNİ DE AÇIKLADI

Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.

16.05 Ürdün ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere üç havadan gıda yardımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ürdün ve Mısır son günlerde hava yoluyla yardım gönderirken ABD ve Kanada da benzer bir rol oynamayı düşündüklerini açıkladı.

🚨 Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım malzemesi bırakıldı. pic.twitter.com/JwvNgMX08P — Takvim (@takvim) March 1, 2024

15.10 On yedi uluslararası yardım kuruluşu, Avrupa Birliği ve üye devletleri BM Filistinli Mülteciler Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamaya devam etmeye çağıran ortak bir bildiri imzaladı.

İsrail'in UNRWA üyelerinin 7 Ekim'deki Hamas saldırısına karıştığını iddia etmesi üzerine birçok Avrupa ülkesi Ocak ayında yardım kuruluşuna fon sağlamayı durdurmuştu.

UNRWA genel komiseri Philippe Lazzarini, X hakkındaki ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı ve "Gazze'deki en büyük insani operasyonun kesintisiz sürdürülmesi + okullarımızın ve sağlık kliniklerimizin bölge genelinde Filistinli Mülteciler için çalışır durumda tutulması için finansmanın yeniden başlatılması çok önemlidir". şeklinde açıklama yaptı.

15.35 Soykırımcı İsrail ordusu, 7. Tugay muharebe timinin Han Yunus'ta operasyonlara devam ettiğini ve "teröristleri ortadan kaldırdığını ve terör altyapısını yok ettiğini" söyledi.

Soykırım ordusu, Telegram'da durum güncellemesinde askerlerin karşılaştığı "düzinelerce teröriste" saldırmak için bir yerleşim bölgesinde "tank ateşi, yakın mesafe muharebesi ve hava ateşi" kullandığını söyledi. Açıklamada, "Batı Han Yunis'teki terör altyapısına yönelik hedefli bir baskın sırasında askerler, operasyonel faaliyet sırasında bir okulda saklanan düzinelerce teröristi yakaladı" ifadelerine yer verildi.

10.25 Soykırımcı İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da Aslanlı Kapı önüne barikatlar kurduğu ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği bildirildi.

10.15 Soykırımcı İsrail ordusu, yasadışı Eli yerleşim yerinde iki İsrailliyi öldüren silahlı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir Filistinlinin evini yıkmaya hazırlandığını doğruladı.

İsrail ordusu, X'te işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalandiya kampındaki eve baskın yaptığını ve "bir silah bulduğunu" yazdı. İsrail güçleri baskın sırasında zanlıyı ve oğlunu tutukladı. Savaş mühendisleri evin haritasını çıkardı ve yıkılmasına hazırlık amacıyla ölçümler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlilerin evlerini düzenli olarak yıkıyor.

05.02 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 760'ını yaralamasına tepki vermesinin ABD tarafından engellendiği belirtildi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü.

BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirinin ulaştığı, İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi.