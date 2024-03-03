CANLI TAKİP | Gazze için ateşkes görüşmeleri Kahire’de başlıyor! Soykırımcı İsrail bir gecede 14 Filistinliyi öldürdü

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.
Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.
Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.
Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.
Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.
Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.
21:19 İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken, Gazze'de olağanüstü direniş gösteren Kassam Tugaylarından yeni bir açıklama geldi.
'SİYONİST BOMBARDIMANI SONUCUNDA 7 İSRAİLLİ ESİRİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK'
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.
ÖLEN ESİRLERİN SAYISI 70'İ GEÇTİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.
EBU UBEYDE, ÖLEN ESİRLERİN İSİMLERİNİ DE AÇIKLADI
Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.
16.05 Ürdün ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere üç havadan gıda yardımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ürdün ve Mısır son günlerde hava yoluyla yardım gönderirken ABD ve Kanada da benzer bir rol oynamayı düşündüklerini açıkladı.
15.10 On yedi uluslararası yardım kuruluşu, Avrupa Birliği ve üye devletleri BM Filistinli Mülteciler Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamaya devam etmeye çağıran ortak bir bildiri imzaladı.
İsrail'in UNRWA üyelerinin 7 Ekim'deki Hamas saldırısına karıştığını iddia etmesi üzerine birçok Avrupa ülkesi Ocak ayında yardım kuruluşuna fon sağlamayı durdurmuştu.
UNRWA genel komiseri Philippe Lazzarini, X hakkındaki ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı ve "Gazze'deki en büyük insani operasyonun kesintisiz sürdürülmesi + okullarımızın ve sağlık kliniklerimizin bölge genelinde Filistinli Mülteciler için çalışır durumda tutulması için finansmanın yeniden başlatılması çok önemlidir". şeklinde açıklama yaptı.
15.35 Soykırımcı İsrail ordusu, 7. Tugay muharebe timinin Han Yunus'ta operasyonlara devam ettiğini ve "teröristleri ortadan kaldırdığını ve terör altyapısını yok ettiğini" söyledi.
Soykırım ordusu, Telegram'da durum güncellemesinde askerlerin karşılaştığı "düzinelerce teröriste" saldırmak için bir yerleşim bölgesinde "tank ateşi, yakın mesafe muharebesi ve hava ateşi" kullandığını söyledi. Açıklamada, "Batı Han Yunis'teki terör altyapısına yönelik hedefli bir baskın sırasında askerler, operasyonel faaliyet sırasında bir okulda saklanan düzinelerce teröristi yakaladı" ifadelerine yer verildi.
10.25 Soykırımcı İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da Aslanlı Kapı önüne barikatlar kurduğu ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği bildirildi.
10.15 Soykırımcı İsrail ordusu, yasadışı Eli yerleşim yerinde iki İsrailliyi öldüren silahlı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir Filistinlinin evini yıkmaya hazırlandığını doğruladı.
İsrail ordusu, X'te işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalandiya kampındaki eve baskın yaptığını ve "bir silah bulduğunu" yazdı. İsrail güçleri baskın sırasında zanlıyı ve oğlunu tutukladı. Savaş mühendisleri evin haritasını çıkardı ve yıkılmasına hazırlık amacıyla ölçümler aldı.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlilerin evlerini düzenli olarak yıkıyor.
05.02 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 760'ını yaralamasına tepki vermesinin ABD tarafından engellendiği belirtildi.
BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü.
BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
AA muhabirinin ulaştığı, İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi.
İsrail askerleri, Gazze ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı'nda konuşlandı.
Müzakere metninde, "Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor." cümlelerine yer verildi.
Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, hayatta kalmak için "vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma" çağrısı yer aldı.
Aksi durumda, Gazze'deki 2,2 milyon kişinin tamamının "endişe verici düzeylerde akut gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağı" kaygısı dile getirildi.
Konsey üyeleri müzakere metninde İsrail'i, Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya çağırdı.
29 ŞUBAT'TA YAŞANANLAR
22:36 Dışişleri Bakanlığı: "İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail'in, yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir."
21.32 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeyde sağlık hizmetinin verilmemesinin, 700 bin Filistinlinin idama mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'den (BM), uluslararası insancıl hukuku ve 4. Cenevre Sözleşmesini devreye sokmasını istedi.
17.54 Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.
16.35 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu kabusun artık sona ermesi gerektiğini belirtti.
Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 4,5 aydır devam eden saldırılarının ardından yaşanan kıtlığın çocukları öldürmeye başladığını ve çaresiz Filistinlilerin hayatta kalabilmek ve gıda yardımı toplamak üzere toplandığını bildirdi.
İsrail güçlerinin bir araya gelen Filistinlilere ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünün ve yüzlerce kişinin yaralandığının rapor edildiğini belirten Albanese, "Bu kabul sona ermeli." ifadesini kullandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI
16.01 İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine insani yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin konuştu.
Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti. Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.