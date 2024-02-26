İslamofobinin adresi Hindistan! Müslüman karşıtı nefret söylemi arttı: Üç ay içinde 41 vaka

Hindistan 'da İslamofobi artıyor. Washigton merkezli bir araştırma grubu, Hindistan'da Müslüman karşıtı nefret söyleminin 2023'ün ikinci yarısında, yılın ilk altı ayına göre yüzde 62 arttığını belirtti.

HİNDİSTAN'DA İSLAMOFOBİ ARTIYOR

India Hate Lab tarafından pazartesi günü yayımlanan raporda 2023 yılında Müslümanları hedef alan 668 nefret söylemi vakası belgelendiği, bunlardan 255'inin yılın ilk yarısında, 413'ünün ise 2023'ün son altı ayında meydana geldiği bildirildi.

Rapora göre olayların yaklaşık yüzde 75'i yani 498'i Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen eyaletlerde meydana geldi. Nefret söyleminin en fazla olduğu eyaletler Maharashtra, Uttar Pradesh ve Madhya Pradesh oldu.