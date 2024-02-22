İtalyan astronot Villadei’den Alper Gezeravcı yorumu: Onunla çalışmak olağanüstü deneyimdi

Etkinlikte konuşan İtalyan Uzay Ajansı Başkanı Teodoro Valente, İtalya'nın Villadei aracılığıyla bu misyonda tarımdan, sinir hastalıklarına kadar geniş yelpazede 7 deney yaptığını ve bunların İtalya'ya faydalar sağlayacağını söyledi.

Villadei, "Biz öncüyüz. Bu işbirliğinin, bu ekibin harika sonuçlar elde edebileceğini kanıtladık. Bunu elbette uzaya deneyler ve yenilikçi teknolojiler getirerek yaptık." diye konuştu. İşin uzay ekonomisi boyutuna da dikkati çeken Villadei, "Gelecekte uzay ekonomisinin bu yeni boyutu, bu tür işbirlikleri açısından özellikle gençler için daha fazla fırsat sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Axiom-3 misyonunun en önemli özelliğinin ne olduğu sorusu yöneltilen Villadei, "Axiom-3 Voluntas önemli misyon çünkü devlet, asker, akademi ve sanayi dünyası arasındaki işbirliğini öngören yeni bir modelin ne kadar iyi çalışabileceğini gösterdi." dedi.

"TÜRKİYE UZAY AJANSININ DENEYLERİNE BEN DE KATILDIM"

İtalyan astronot Villadei, Axiom-3 misyonunda Türkiye'den de ilk kez bir astronotun yer aldığının hatırlatılması üzerine, "Her şeyden önce meslektaşım ve dostum Albay Alper Gezeravcı ile çalışmak insani açıdan olağanüstü, profesyonel açıdan da olağanüstü bir deneyimdi." şeklinde konuştu.

Villadei, Gezeravcı ile deneyler de yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye Uzay Ajansının bazı deneylerine ben de katıldım. Alper de bizim Hava Kuvvetlerinin bazı deneylerinde işbirliği yaptı. Bu da uzayın, uluslararası işbirlikleri için halen temel bağlam olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu işbirliğinin, ilk Türk astronotun büyük profesyonelliğiyle zenginleştiğini söylemem gerekiyor." dedi.

"UZAYDA, EN BASİT ŞEYLER ZORLAŞIYOR, EN ZOR ŞEYLER İSE BASİTLEŞİYOR"

Uzayda kendisine zor ya da kolay gelen şeyler sorulan Villadei, "Uzayda, en basit şeyler zorlaşıyor, en zor şeyler ise basitleşiyor. Özellikle en zor şeyler, kesinlikle deneylerdir. Uzayda deney yapmak karmaşık bir iş ama mühendislerin desteği ve kurumlar arası işbirliği, bunları yapmayı kolaylaştırıyor." dedi.