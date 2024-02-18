CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’de sağlık görevlilerini tutukluyor! Refah’taki Filistinliler çiftliklere sığındı: Çocuklar kümeslerde uyuyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail bombardımanından kaçıp Gazze'nin güneyindeki Refah'a sığınan Filistinliler sadece soykırımcının devam eden tehditleriyle değil, zor hayat şartları ile de karşı karşıya.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR KÜMESLERDE UYUYOR

Gazze Şeridi'nde sokakta basit bir çadırda ya da bir okulda kalacak yer bulmak, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli için bir lüks haline geldi.

İsrail ordusu Gazze'deki binaların yarısından fazlasını yıktı veya hasar verdi ve kuşatma altındaki bölgede güvenli veya yaşanabilir alanları istikrarlı bir şekilde daraltmaya devam ediyor. Filistinlileri kuzey ve orta Gazze'deki evlerinden çıkarıp güneye doğru zorladı ve Gazze'nin 2,3 milyon sakininin yüzde 85'ini yerinden etti. Yaklaşık 1,5 milyon kişi, yalnızca 64 kilometrekarelik bir alana sahip olan Refah'a sığındı ve çadır kurmak için bile yeterli alan bulmakta zorlanıyor.

Refah'ta kalacak yer bulamayan birçok Filistinli, çiftliklerde kalıyor. Filistinli çocuklar tavuk kümeslerinde uyuyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

08.15 Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki az-Zawayda bölgesine düzenlediği bombalamada üç kişinin öldüğünü bildirildi.

17 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22.34 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde uluslararası çağrıları reddederek, "Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz." dedi.

Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler" yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.



15.07 İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı planının gelecek hafta Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Hükümet Kabinesi'ne sunulacağı belirtildi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre; İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine ise izin vermeyeceği kaydedildi.