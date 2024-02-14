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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan 12 yıl sonra ilk kez Mısır'a ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başkan Erdoğan'ı havalimanında kırmızı halıyla karşıladı. Erdoğan'ın ziyareti Arap basınında da büyük yankı uyandırdı. Bazı kuruluşlar "tarihi ziyaret" ifadelerini kullanırken bazıları ise "Bölgesel ittifakın ayak sesleri" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 15:14 Güncelleme 14 Şubat 2024, 15:42
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri

Başkan Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Erdoğan'ı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi kırmızı halıyla karşıladı.

Erdoğan Mısır ziyaretinde resmi törenle karşılandığı İttihadiye Sarayı'nda Mısırlı mevkidaşı Sisi ile baş başa ve heyetlararası görüşmeler gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan Kahire'de

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve Gazze'deki durumun masaya yatırılacağı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Erdoğan'a Mısır ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik ediyor.


MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Başkan Erdoğan, Mısır'a son ziyaretini 2012'de gerçekleştirmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında darbeyle devrilmesinin ardından bozulmuştu.

Ankara ve Kahire'den heyetler, istikşafi görüşmeler için 2012'in başından bu yana birçok kez bir araya gelmişti. Haziran 2022'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası'nın Kahire'deki yıllık zirvesine katılarak 9 yıl sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk bakan olmuştu.

Daha sonra Erdoğan ile Sisi Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir araya gelerek el sıkışmıştı. İki lider daha sonra Kasım ayında Suudi Arabistan ve Eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi de dahil olmak üzere farklı ülkelerde bir araya gelmişti.

İki ülkenin dışişleri bakanları da 2023'te birçok kez bir araya gelirken, Temmuz 2023'te karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

Mısır Merkez Bankası verilerine göre Türkiye, Mısır'ın en büyük 5. ticaret ortağı.

ARAP BASINI TARİHİ ZİRVEYİ KONUŞUYOR
Sky News Arabiya, 'Erdoğan ve Sisi... Türkiye ile Mısır masasında ana konular var' başlığını attı, Orta Doğu'daki değişimlerin getirdiği büyük zorluklar ışığında Türkiye ve Mısır liderlerinin aralarındaki işbirliğini yeniden canlandırmayı hedeflediğini yazdı.

Daha önce bakanlar ve diplomatların bir araya gelmesiyle Ankara ve Kahire arasındaki var olan uçurumun azaltıldığını vurgulayan Sky News Arabiya, liderlerin buluşmasında ise Gazze'deki savaşın öne çıktığını dile getirdi.

Yayın organı, Türkiye'nin Bingazi konsolosluğunu yeniden açmasıyla Ankara ile Kahire'nin Libya'da da yakınlaştığını aktardı. Sky News Arabiya, sayfasına taşıdığı bir diğer haberini 'Diplomatik atılımlar öncesi Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların en belirgin noktaları' başlığıyla sundu, Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin büyük bir değişimi temsil ettiğini bildirdi.

El Hurra televizyonu 'Gazze'den turizme... Erdoğan, tarihi görüşmeler için Mısır'da' dedi, ziyareti 'eşi benzeri görülmemiş' ifadesiyle tanımladı. Başkan Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Sisi arasındaki ilişkilerin iyileştiği yorumunu yapan televizyon, Sudan ve Gazze Şeridi'de dahil olmak üzere birçok bölgesel çatışmada Türkiye ve Mısır'ın çıkarlarının birbirine yaklaştığını kaydetti.

BBC'nin Arapça sayfası 'Türkiye-Mısır ilişkileri: Erdoğan'ın Kahire ziyareti yıllardır var olan uzaklığa son veriyor' başlığını tercih etti, Cumhurbaşkanı'nın son olarak Eylül 2012'de Mısır'ın başkentine gittiğini ve o dönem başbakan olduğunu hatırlattı.

Geride kalan 12 yılda Ankara-Kahire hattında keskin dönüşlerin yaşandığını kaydeden BBC, diplomatik gerginliğe rağmen Akdeniz'in iki kıyısındaki ülkelerin ekonomik ilişkilerinin kesilmediğini, aksine iki kat artarak 10 milyar dolara ulaştığını yazdı.

Arap Baharı'yla birlikte Türkiye ve Mısır arasında başgösteren sorunları sıralayan BBC Arapça, 2021 yılında yeniden başlayan temaslara rağmen gerginliğin 2022 Dünya Kupası sırasında Erdoğan ve Sisi'nin ünlü tokalaşmasına kadar devam ettiği yorumunu yaptı. BBC'ye göre, ardından Ankara-Kahire arasında hızlı bir yakınlaşma görüldü.

BÖLGESEL İTTİFAKIN AYAK SESLERİ
Yayın organına görüş veren El Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi araştırmacısı Dr. Beşir Abdulfettah, ziyaretin zamanlamasına dikkat çekiyor:

"Ziyaretin özellikle Orta Doğu'daki kırılganlığın ortaya çıkmasının ardından gelecekte Türkiye-Mısır ilişkilerine yön verecek yeni bir bölgesel ilişkiler sistemi kurabileceğini tahayyül ediyorum."

Büyükelçi Ahmed Hasan Rakha ise, Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırları sorununda arabulucu olabileceğini söyledi.

Şarkul Avsat, Mısır seyahati öncesinde Ankara'nın Kahire'ye silahlı insansız hava aracı satışına onay verdiğini belirtip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini sayfasına taşıdı. Yayın organına göre, Fidan Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin büyük oranda tamamlandığını söyledi.

El Arabiya, Türkiye ve Mısır arasında yaklaşık yıllardır süren soğukluğun ardından Kahire ziyaretinin gerçekleştiğine değindi, seyahati normalleşme sürecinin zirve noktası olarak niteledi.

11 yıl sonra ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Mısır topraklarına ayak bastığını kaydeden El Arabiya, ziyaretin hemen öncesinde Ankara'nın Kahire'ye Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışını duyurduğunu hatırlattı. El Arabiya, Bayraktar TB2 SİHA'ların dünyanın en iyi drone'larından biri olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

Mısır'da yayımlanan Yum 7 gazetesine konuşan Mısır'ın eski Türkiye Büyükelçisi Abdurrahman Salah, ziyareti yeni bir bölgesel ittifak yaratmak için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Her iki ülkenin de birbirine ihtiyaç duyduğunun altını çizen büyükelçi, ziyaretin yakın ilişkiler için bir doğum belgesi olmasını umduğunu dile getirdi.

Russia Today'in Arapça sayfası, 'Erdoğan: Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık ticaret hedefliyoruz' başlığıyla sunduğu haberde Ankara ve Abu Dabi arasındaki ticaretin halihazırda 20 milyar doları aştığını aktardı. Russia Today, haberinde Erdoğan'ın Türkiye'de şu anda 600'e yakın Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin ticari faaliyet gösterdiği bilgisini verdiğini de kaydetti.

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