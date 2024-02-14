Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri

Geride kalan 12 yılda Ankara-Kahire hattında keskin dönüşlerin yaşandığını kaydeden BBC, diplomatik gerginliğe rağmen Akdeniz'in iki kıyısındaki ülkelerin ekonomik ilişkilerinin kesilmediğini, aksine iki kat artarak 10 milyar dolara ulaştığını yazdı.
Arap Baharı'yla birlikte Türkiye ve Mısır arasında başgösteren sorunları sıralayan BBC Arapça, 2021 yılında yeniden başlayan temaslara rağmen gerginliğin 2022 Dünya Kupası sırasında Erdoğan ve Sisi'nin ünlü tokalaşmasına kadar devam ettiği yorumunu yaptı. BBC'ye göre, ardından Ankara-Kahire arasında hızlı bir yakınlaşma görüldü.
BÖLGESEL İTTİFAKIN AYAK SESLERİ
Yayın organına görüş veren El Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi araştırmacısı Dr. Beşir Abdulfettah, ziyaretin zamanlamasına dikkat çekiyor:
"Ziyaretin özellikle Orta Doğu'daki kırılganlığın ortaya çıkmasının ardından gelecekte Türkiye-Mısır ilişkilerine yön verecek yeni bir bölgesel ilişkiler sistemi kurabileceğini tahayyül ediyorum."
Büyükelçi Ahmed Hasan Rakha ise, Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırları sorununda arabulucu olabileceğini söyledi.
Şarkul Avsat, Mısır seyahati öncesinde Ankara'nın Kahire'ye silahlı insansız hava aracı satışına onay verdiğini belirtip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini sayfasına taşıdı. Yayın organına göre, Fidan Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin büyük oranda tamamlandığını söyledi.
El Arabiya, Türkiye ve Mısır arasında yaklaşık yıllardır süren soğukluğun ardından Kahire ziyaretinin gerçekleştiğine değindi, seyahati normalleşme sürecinin zirve noktası olarak niteledi.
11 yıl sonra ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Mısır topraklarına ayak bastığını kaydeden El Arabiya, ziyaretin hemen öncesinde Ankara'nın Kahire'ye Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışını duyurduğunu hatırlattı. El Arabiya, Bayraktar TB2 SİHA'ların dünyanın en iyi drone'larından biri olarak kabul edildiğinin altını çizdi.
Mısır'da yayımlanan Yum 7 gazetesine konuşan Mısır'ın eski Türkiye Büyükelçisi Abdurrahman Salah, ziyareti yeni bir bölgesel ittifak yaratmak için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Her iki ülkenin de birbirine ihtiyaç duyduğunun altını çizen büyükelçi, ziyaretin yakın ilişkiler için bir doğum belgesi olmasını umduğunu dile getirdi.
Russia Today'in Arapça sayfası, 'Erdoğan: Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık ticaret hedefliyoruz' başlığıyla sunduğu haberde Ankara ve Abu Dabi arasındaki ticaretin halihazırda 20 milyar doları aştığını aktardı. Russia Today, haberinde Erdoğan'ın Türkiye'de şu anda 600'e yakın Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin ticari faaliyet gösterdiği bilgisini verdiğini de kaydetti.