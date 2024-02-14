Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri

Ankara ve Kahire 'den heyetler, istikşafi görüşmeler için 2012'in başından bu yana birçok kez bir araya gelmişti. Haziran 2022'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası'nın Kahire'deki yıllık zirvesine katılarak 9 yıl sonra Mısır 'ı ziyaret eden ilk bakan olmuştu.

Daha sonra Erdoğan ile Sisi Kasım 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilk kez bir araya gelerek el sıkışmıştı. İki lider daha sonra Kasım ayında Suudi Arabistan ve Eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi de dahil olmak üzere farklı ülkelerde bir araya gelmişti.

İki ülkenin dışişleri bakanları da 2023'te birçok kez bir araya gelirken, Temmuz 2023'te karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

Daha önce bakanlar ve diplomatların bir araya gelmesiyle Ankara ve Kahire arasındaki var olan uçurumun azaltıldığını vurgulayan Sky News Arabiya, liderlerin buluşmasında ise Gazze'deki savaşın öne çıktığını dile getirdi.

ARAP BASINI TARİHİ ZİRVEYİ KONUŞUYOR Sky News Arabiya, 'Erdoğan ve Sisi... Türkiye ile Mısır masasında ana konular var' başlığını attı, Orta Doğu'daki değişimlerin getirdiği büyük zorluklar ışığında Türkiye ve Mısır liderlerinin aralarındaki işbirliğini yeniden canlandırmayı hedeflediğini yazdı.

Yayın organı, Türkiye'nin Bingazi konsolosluğunu yeniden açmasıyla Ankara ile Kahire'nin Libya'da da yakınlaştığını aktardı. Sky News Arabiya, sayfasına taşıdığı bir diğer haberini 'Diplomatik atılımlar öncesi Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların en belirgin noktaları' başlığıyla sundu, Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin büyük bir değişimi temsil ettiğini bildirdi.

El Hurra televizyonu 'Gazze'den turizme... Erdoğan, tarihi görüşmeler için Mısır'da' dedi, ziyareti 'eşi benzeri görülmemiş' ifadesiyle tanımladı. Başkan Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Sisi arasındaki ilişkilerin iyileştiği yorumunu yapan televizyon, Sudan ve Gazze Şeridi'de dahil olmak üzere birçok bölgesel çatışmada Türkiye ve Mısır'ın çıkarlarının birbirine yaklaştığını kaydetti.

BBC'nin Arapça sayfası 'Türkiye-Mısır ilişkileri: Erdoğan'ın Kahire ziyareti yıllardır var olan uzaklığa son veriyor' başlığını tercih etti, Cumhurbaşkanı'nın son olarak Eylül 2012'de Mısır'ın başkentine gittiğini ve o dönem başbakan olduğunu hatırlattı.