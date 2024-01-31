CIA’in operasyon çocuğu Michael Rubin’den skandal Türkiye çağrısı! F-16 paniği ile kaleme sarılıp ABD’ye seslendi: Yunanistan korkuyor

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili olumlu mesajlar üst üste geldi. ABD hükümeti geçtiğimiz Cuma günü F-16 satışına onay verirken Türkiye'nin ABD'den F-16 alabilecek olması Yunanistan'da paniğe yol açarken CIA'in ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Yunan gazetesi Kathimerini'ye yazdığı yazıda skandal bir çağrıya imza attı.

CIA'İN RUBİN'İNDEN SKANDAL TÜRKİYE ÇAĞRISI

Kathimerini'de "Yunanistan ve Kıbrıs Türkiye'nin F-16'larını işgalin sona ermesine bağlamalı" başlıklı bir yazı yayımlayan Michael Rubin, Türkiye'nin F-16'ları "NATO operasyonlarını desteklemek yerine komşularını taciz etmek için kullanacağını iddia etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Avrupa'ya, demokrasiye veya barışa yönelik bir tehdit olarak değil, iş ortağı olarak gördüğünü" belirten Rubin, "Erdoğan Türk ordusunu güçlendirmek istiyor ancak Biden veya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in anladığı şekilde değil." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KENDİ YERLİ ASKERİ SANAYİSİ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Başkan Erdoğan'ın Amerikan askeri donanımını NATO ile birlikte çalışmak için değil, Türkiye'nin kendi yerli askeri sanayisini desteklemek için istediğini belirten Rubin, "damadı Selçuk Bayraktar'ın Türk askeri üreticisi Baykar'ın yönetim kurulu başkanı ve baş teknoloji sorumlusu olması tesadüf değil." İfadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaskanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savası'nda büyük başarı gösteren Türk SİHA'larına ilişkin, Baykar Savunma Teknık Muduru Selçuk Bayraktar Ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgn'ü kabul etti ve Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' taktı.

"AZERBAYCAN'A GÖNDEREBİLİR"

Geçmişte FETÖ'ye de açık destek veren Rubin, Türkiye ile herhangi bir anlaşmazlık durumunda Yunanistan ve Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Azerbaycan'ın Ermenilere sürpriz bir saldırı düzenleyebileceğini iddia eden Rubin, Türkiye'nin 2020'de olduğu gibi savaş uçakları ile destek olabileceğini öne sürdü.

YUNAN KORKTU RUBIN DUYURDU

Türkiye'nin NATO üyeliği için İsveç'i 22 ay boyunca beklettiğine dikkat çeken Rubin, "Türkiye'nin Yunan hava sahasını sık sık ihlal etmesi ve Yunan toprakları üzerinde uçuş yaptığını belirten Rubin, Yunanistan'ın F-16 satışından endişelenmek için haklı sebepleri olduğunu söyledi ve şu skandal ifadeleri kullandı:

Erdoğan mali bir kurtarma paketi almak ve daha fazla silah arayışını ilerletmek amacıyla Batı'nın gözüne girmek için bu provokasyonları durdurdu ancak bunları kolayca yeniden başlatabilirdi. Biden, NATO'nun birlikte çalışabilirliğini ilerletmek yerine NATO içi bir savaşa zemin hazırlayabilir.