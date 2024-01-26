ABD'de kriz! Teksas ve 25 eyaletten Joe Biden'a başkaldırı bildirisi: "Sınırlar" gerildi!

Geçtiğimiz çarşamba günü Abbott, Texas'ın meşru müdafaa hakkının aksi yöndeki her türlü federal yasanın yerine geçtiğini ilan etti ve bunun yasa dışı sınıra karşı etkili bir "caydırıcı" olduğunu ileri sürerek yasa dışı göçü engellemek için bu dikenli teli kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

TEKSAS VALİSİ ABBOTT REST ÇEKTİ Teksas Valisi Greg Abbott , bu tellerin merkezi hükümet tarafından kaldırılsa bile yeniden çekileceğini açıklamıştı.

ADALET BAKANLIĞINDAN TEKSAS'A DAVA TEHDİDİ Geçen ay Adalet Bakanlığı, eyalet yetkililerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri tutuklamasına, hapse atmasına ve sınır dışı etmesine izin veren yeni bir yasayı yürürlüğe koyması halinde Teksas'ı dava etmekle tehdit etmişti.

Trump açıklamasında, "Tüm eyaletleri, yasadışı kişilerin sınırdan girişini önlemek ve sınırdan geri göndermek için Ulusal Muhafızlarını Teksas'a yerleştirmeye ve teşvik ediyoruz." dedi.

Trump, "Tüm Amerikalılar, halkın güvenliğini, bekasını ve egemenliğini korumaya yönelik sağduyulu tedbirlerini desteklemelidir." ifadelerini kullandı.

TRUMP OLAYA MÜDAHİL OLDU: TEKAS'A ASKER GÖNDERİN ÇAĞRISI Seçimlerde Biden'ın rakibi olan ABD eski Başkanı Donald Trump da tartışmalara dahil oldu.

Bazı valiler, Texas'a yasa dışı göçmen geçişleriyle mücadele için kaynak sağlama sözü verdi.

Adalet Bakanlığı ayrıca Rio Grande'de mahkemelerin Abbott'a kaldırmasını emrettiği yüzer bariyer inşaatı nedeniyle devlete dava açtı.

24 SAAT SÜRE

Joe Biden, Texas'a 24 süre tanıdı. ABD yönetimi kararlar yerine getirilmezse, Teksas'ın Ulusal Muhafızlarına el koyabilir.

ORDU SOKAKLARA İNDİ

Sosyal medyada ABD ordusunun Washington'da sokaklara indiği ve kongre binasının önüne zırhlı araç sevk edildiği iddia edildi.

ABD'DE BİTMEYEN TARTIŞMA: TEXİT

Texas'ın Cumhuriyetçi vekili Bryan Slaton 2023 yılında, eyaletin ABD'den bağımsızlık "olasılığını araştırmak" için bir referandum düzenleyebilecek yasa tasarısı teklifi sunmuştu. Slaton, Teksas anayasasına göre "tüm siyasi gücün halkın elinde olduğunu" yazmıştı.

EYALETİN AYRILMA TEKLİFİ İLK DEĞİL

2021'de benzer bir yasa tasarısını, Cumhuriyetçiler Kyle Biedermann ve Jeff Cason sundu.

Biedermann o dönem yaptığı açıklamada "Federal hükümet (ABD merkezi hükümeti) kontrolden çıktı ve Teksaslıların değerlerini temsil etmiyor. Bu nedenle, Teksas Eyaleti'nin bağımsız statüsünü yeniden savunması için referanduma izin verecek bu kararı yasalaştırmayı taahhüt ediyorum" dedi.

Teksas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil. Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma hareketleri var.