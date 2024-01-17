ABD felaketi yaşıyor! Kar yağış nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti

ABD 'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti.





Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi.

Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.