Son dakika: Japonya’da iki hafta içinde ikinci uçak kazası! New Chitose Havalimanı’nda birbirlerine girdiler! Cathay Pacific hurdaya çıktı

Son dakika haberleri… Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda iki yolcu uçağı birbirine girdi. Japonya'da bir uçak kazası daha! İKİ UÇAK PİSTTE BİRBİRİNE GİRDİ Korean Air ve Cathay Pacific uçaklarının yerel saatle 17.30'da Hokkaido'daki New Chitose Havalimanı'nda, pistte çarpıştığı bildirildi. Hokkaido şehrindeki kaza, başkent Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda meydana gelen ve beş mürettebatın hayatını kaybettiği kazadan yalnızca iki hafta sonra meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ UÇAĞA ÇARPTI İtfaiye teşkilatı Korean Air uçağının hareket halinde olduğunu ve park halindeki Cathay Pacific uçağına çarptığını bildirdi. Cathay Pacific, uçağın kaza anında pistte park halinde olduğunu ve uçakta yolcuların da bulunduğunu doğruladı.