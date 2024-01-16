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Son dakika: Japonya’da iki hafta içinde ikinci uçak kazası! New Chitose Havalimanı’nda birbirlerine girdiler! Cathay Pacific hurdaya çıktı

Son dakika haberleri… Japonya’da mürettebattan beş kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasının üzerinden yalnızca iki hafta geçerken ikinci bir uçak kazası daha meydana geldi. Korean Air ve Cathay Pacific yolcu uçakları, Hokkaido’daki New Chitose Havalimanı’nda birbirine girerken Cathay Pacific hurdaya çıktı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 14:19 Güncelleme 16 Ocak 2024, 14:36
Son dakika: Japonya’da iki hafta içinde ikinci uçak kazası! New Chitose Havalimanı’nda birbirlerine girdiler! Cathay Pacific hurdaya çıktı

Son dakika haberleri… Japonya'da New Chitose Havalimanı'nda iki yolcu uçağı birbirine girdi.

Japonya'da bir uçak kazası daha!

İKİ UÇAK PİSTTE BİRBİRİNE GİRDİ

Korean Air ve Cathay Pacific uçaklarının yerel saatle 17.30'da Hokkaido'daki New Chitose Havalimanı'nda, pistte çarpıştığı bildirildi.

Hokkaido şehrindeki kaza, başkent Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda meydana gelen ve beş mürettebatın hayatını kaybettiği kazadan yalnızca iki hafta sonra meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ UÇAĞA ÇARPTI

İtfaiye teşkilatı Korean Air uçağının hareket halinde olduğunu ve park halindeki Cathay Pacific uçağına çarptığını bildirdi.

Cathay Pacific, uçağın kaza anında pistte park halinde olduğunu ve uçakta yolcuların da bulunduğunu doğruladı.

UÇAKTA 289 YOLCU VARDI

Japon haber kanalına göre Korean Air uçağında 289 yolcu bulunuyordu. Kazada yaralanan bir yolcu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

The Sun, kar fırtınası nedeniyle bugün New Chitose Havalimanı'nda en az 46 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

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