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İran Irak'ta ABD'yi vurdu! Erbil'e balistik füzeli saldırı

Irak'ın Erbil bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne İran tarafından çok sayıda füze atıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 00:57 Güncelleme 16 Ocak 2024, 01:07
İran Irak’ta ABD’yi vurdu! Erbil’e balistik füzeli saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki "İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu" açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, bölgedeki casus karargahları ve İran karşıtı terörist grupların toplanma alanları balistik füzelerle hedef alındı.

Habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları, gece yarısı Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Operasyonun detayları daha sonra açıklanacak."

Irak'ın Erbil kentinde birçok noktada füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiği bildirilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.

İran, "bölgedeki terör ve casusluk karargahlarını" balistik füzelerle vurduğunu duyurdu

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