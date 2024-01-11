Boynuna ip geçirdikleri temsili çocuğu astılar | Dünya sinagoglarda dönen olayları konuşuyor! "Bunlar insan olamaz"





MOSKOVA'DA AYNI OLAY!

Korkunç iddiaların olduğu olayla ilgili bir gelişme de dün akşam saatlerinde Moskova'dan geldi. Sosyal medyada hızla dolaşıma giren bir videoda Yahudi olduğu görülen bir kişinin sinagogun içine kazılmış gizli bir tünel kapağını açtığı görüldü.



Karanlık ve tehlikeli bir tünele inen o yol dehşete düşürdü.

BOYNUNA İP GEÇİRDİKLERİ ÇOCUĞU ASTILAR

Bu skandal olaylar tüm sıcaklığını korurken bir yenisi daha eklendi.

Sinagogta kaydedilen o görüntülerde henüz kim olduğu bilinmeyen bir kişi, alkış ve dans eşliğinde boynuna ip geçirdiği temsili çocuğu astı.

TEMSİLİ ÇOCUĞU SİLAHLA HEDEF ALDI

Öte yandan sinagogda bulunan diğer kişiler o anları coşkuyla karşılarken bir kişinin elinde silahla destek vermesi büyük tepki çekti. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından "Bunlar insan değil.","Bunları ne yaptılarsa aynı şekilde cezalandırmak lazım." tepkileri peş peşe geldi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN