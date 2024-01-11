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Boynuna ip geçirdikleri temsili çocuğu astılar | Dünya sinagoglarda dönen olayları konuşuyor! "Bunlar insan olamaz"

Sosyal medya son günlerde New York’taki Ortodoks Yahudi sinagogu altında bulunan gizli tünellerle çalkalanıyor. Yatak üzerinde görülen kan izleri tünellerde "Pedofili ve organ kaçakçılığı mı yapılıyor?" sorusunu akıllara getirirken sosyal medyada tüm dünyayı sarsan bir olay daha patlak verdi. Sinagogta henüz kim olduğu bilinmeyen bir kişi, alkış ve dans eşliğinde boynuna ip geçirdiği temsili çocuğu astı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından "Bunlar insan değil.","Bunları ne yaptılarsa aynı şekilde cezalandırmak lazım." tepkileri peşpeşe geldi. İşte o skandal görüntüler...

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 20:27 Güncelleme 11 Ocak 2024, 20:27
Boynuna ip geçirdikleri temsili çocuğu astılar | Dünya sinagoglarda dönen olayları konuşuyor! Bunlar insan olamaz

Sosyal medya son günlerde başta Epstein olmak üzere fuhuş ağı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve pedofili suçlamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.



KAN LEKELİ YATAKLAR, BEBEK PUSETİ…
Polis baskınının ardından gizli tünellerde bulunanlar ise kan dondurdu. İçerideki yatakların üzerinde kan lekeleri görülürken, bazı tünellerde ise bebek puseti bulundu.


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Tünellerde çıkan delici aletler ve kanlı yataklar, pedofili suçlarının ve organ kaçaklığının yapıldığını ispatlar nitelikte oldu.



MOSKOVA'DA AYNI OLAY!
Korkunç iddiaların olduğu olayla ilgili bir gelişme de dün akşam saatlerinde Moskova'dan geldi. Sosyal medyada hızla dolaşıma giren bir videoda Yahudi olduğu görülen bir kişinin sinagogun içine kazılmış gizli bir tünel kapağını açtığı görüldü.


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Karanlık ve tehlikeli bir tünele inen o yol dehşete düşürdü.

BOYNUNA İP GEÇİRDİKLERİ ÇOCUĞU ASTILAR
Bu skandal olaylar tüm sıcaklığını korurken bir yenisi daha eklendi.

Sinagogta kaydedilen o görüntülerde henüz kim olduğu bilinmeyen bir kişi, alkış ve dans eşliğinde boynuna ip geçirdiği temsili çocuğu astı.

TEMSİLİ ÇOCUĞU SİLAHLA HEDEF ALDI
Öte yandan sinagogda bulunan diğer kişiler o anları coşkuyla karşılarken bir kişinin elinde silahla destek vermesi büyük tepki çekti. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından "Bunlar insan değil.","Bunları ne yaptılarsa aynı şekilde cezalandırmak lazım." tepkileri peş peşe geldi.

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