Son dakika: Koronavirüsün JN.1 varyantı yayılıyor! ABD’de vakalar yüzde 44’e ulaştı İspanya’da maske zorunluluğu geri geldi

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi'nden Dr. Michael Osterholm, 30'dan fazla ek mutasyona sahip olan yeni varyantın 'virüsün ciddi bir evrimini' gösterdiğini iddia ederken, Kanada Guelph Üniversitesi'nden profesör Ryan Gregory yüksek düzeyde mutasyona uğramış varyantın "yeni bir çağ" açtığını söylüyor.

CDC verilerine göre, 2023'ün son haftasında ABD'de %16,7 artışla 29.095 Kovid bağlantılı hastaneye yatış bildirildı. Aynı dönemde 10.923 RSV vakası ve grip vakalarında %6,1 artış görüldü.

"Üçlü salgın "daki (Covid, grip ve RSV) ani artış yetkilileri alarma geçirdi. Illinois,Massachusetts,New York,Kaliforniya gibi büyük eyaletler bazı kamu tesislerinde ve hastanelerde maske zorunluğuna geri döndü.

ABD'DEN ÜÇLÜ SALGIN: MASKELER GERİ DÖNDÜ JN.1 grip ve RSV gibi solunum yolu hastalıklarının arttığı ABD'de hastaneye yatışlar devam ederken, çeşitli eyaletlerde maske zorunluluğu yeniden getirildi.

İSPANYA'DA HASTALAR YERLERDE YATIYOR

İspanya'da Kovid ve grip salgını o kadar kötüleşti bazı tatil bölgelerinde pandemi kurallarına geri dönüldü. Yerel medya hastanelerin ve sağlık merkezlerinin dolduğunu, hastaların koridorlarda yattığını veya tedavi için saatlerce beklediğini bildiriyor.

İspanyol hükümeti zorunlu maske zorunluluğu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Benidorm ve Alicante gibi turistik noktaların yönetimleri kendi kurallarını yeniden uygulamaya koyuyor. Valensiya sağlık departmanı, solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle sağlık merkezlerinde zorunlu maske kullanımını uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Dalganın Ocak ayının üçüncü haftasında zirveye ulaşması bekleniyor. İspanya Aile Hekimleri Derneği, grip ve Kovid'in yayılmasını durdurmak için İspanya'daki hastanelerde ve tıp merkezlerinde zorunlu maske takılması çağrısında bulunuyor.