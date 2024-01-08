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Biden’a soğuk duş! Sözleri "Gazze’de ateşkes" sloganları ile kesildi

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Binlerce masum sivili katleden katil İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de İsrail'e desteğini esirgemeyen ABD Başkanı Joe Biden'a geldi. Bide’ın konuşması Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca “Ateşkes şimdi” sloganı attı. Ardından göstericiler, polis müdahalesi ile kiliseden çıkarıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 23:07 Güncelleme 08 Ocak 2024, 23:38
Biden’a soğuk duş! Sözleri Gazze’de ateşkes sloganları ile kesildi

Soykırımcı İsrail Gazze'de 94 gündür katliam yapıyor. El-Kassam Tugaylarının gizlendiğini iddia ederek sivillerin yer aldığı bombalanmadık tek bir nokta bırakmayan İsrail, abluka altındaki Gazze'yi dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

▶️ ABD Başkanı Joe Biden'a kilisede "Gazze" protestosu!

Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.


Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.




23 BİN 84 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 249 artarak 23 bin 84'e, yaralı sayısı da 58 bin 926'ya yükseldiğini duyurdu.

Her türlü savaş suçunu işleyen İsrail çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti. Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırları oldu.

BÖLGEYE SAVAŞ GEMİSİ YOLLADI
İsrail'in katliamlarına Batı ve ABD açık destek verdi. Özellikle ABD her fırsatta İsrail'in arkasında olduğunu yinelerken bölgeye çok sayıda uçak gemisi göndermişti.

KATİLLERE ASKERİ DESTEK
ABD'nin İsrail'e destek için 2 bin askeri bölgeye göndereceği öğrenildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedilmişti.

BIDEN İŞGALE EL UZATMAYA DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ilk gününden bu yana "ABD'nin desteğini korumak ve güvence altına almak için çok yoğun bir diplomatik çaba harcadıklarını" vurgulayan katil Netanyahu, şunları kaydetmişti:

"Sevgili dostumuz Joe Biden'ın liderliğindeki ABD bizimle ortak çıkarları görüyor. Bize özel denizaltı ve donanmayla birlikte uçak gemileri gönderdi. Gerekli mühimmatları da göndermeye devam ediyor."


ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Rahibe Emanuel AME Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi.

BİDEN'IN KONUŞMASI "GAZZE'DE ATEŞKES" SLOGANLARI İLE KESİLDİ
Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca "Ateşkes şimdi" sloganı attı.

▶️ ABD Başkanı Joe Biden'a kilisede "Gazze" protestosu!

KÜSTAH AÇIKLAMA: İSRAİL HÜKÜMETİYLE SESSİZCE ÇALIŞIYORUM
Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum" dedi.

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