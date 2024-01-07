Katil Netanyahu iyice çıldırdı! Kabine üyelerini ve üst düzey yetkilileri yalan makinesine sokacak

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu , kabine toplantılarında konuşulan ve yaşanan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu belirterek, söz konusu toplantılara katılan kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini açıkladı.

Eli kanlı Netanyahu, kabine toplantılarında konuşulan ve yaşanan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Ulusal güvenlik konularının görüşüldüğü toplantılara dair çok fazla ayrıntının basınla paylaşıldığını savunan Netanyahu, söz konusu toplantılara katılan kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini açıkladı.





Netanyahu, "Bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu nedenle siyasi ve rütbeliler de dahil olmak üzere kabinede ve güvenlik toplantılarında yer alan herkesin yalan makinesinden geçmesini sağlayacak bir yasanın çıkarılması talimatını verdim" dedi.