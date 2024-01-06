Katil İsrail askerleri skandala imza attı! Gazze’den yaklaşık 25 milyon dolarlık para, altın ve değerli eşya çaldı

Gazze'deki hükümetin basın ofisinin yaptığı açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesinde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi.

Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi.