Ben Gvir’in Batı Şeria planı ABD’de de mi uygulanıyor? Yahudiler silahlanmaya başladı: 7 Ekim’den beri akın akın geliyorlar

ABD'Lİ YAHUDİLER SİLAHLANIYOR

Michigan'da küçük bir şehir olan Keego Harbor'da "Safes and Guns Unlimited"in sahibi olan 66 yaşındaki Yahudi silah satıcısı Steve Schwartz, 18 yaşından beri silah taşıdığını söylerken Yahudi olduğu için bölgedeki diğer Yahudilerin kendisinden silah satın alma konusunda rahat hissedebileceklerini belirtiyor. Schwartz, işi 27 yıl önce babasından devraldığına dikkat çekerken "Michigan'daki silah dükkanlarının çoğu Arapların elinde. Onların (Yahudilerin) kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz." dedi.

SOYKIRIM ORDUSUNA 10 BİN DOLAR

Müşterilerinin yarısının farklı bölgelerdeki Yahudi topluluklarından olduğunu belirten Schwartz, geri kalanının Irak ve Suriye'den gelen ve Süryanice konuşan Hristiyan bir azınlık olan Keldaniler olduğunu belirtti. Bulunduğu yerde Keldanilerle Yahudiler arasında gerginlik olmadığını belirten Schwarz, "Onlardan çok büyük destek var. Hatta en iyi (Keldani) müşterilerimden biri İsrail Savunma Kuvvetlerine 10 bin dolar bağışladı." dedi.