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Ben Gvir’in Batı Şeria planı ABD’de de mi uygulanıyor? Yahudiler silahlanmaya başladı: 7 Ekim’den beri akın akın geliyorlar

Terör devleti İsrail, Gazze’de soykırıma devam ederken bir ABD’de ise Yahudiler kirli bir hazırlık içine girdi. ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerde ateşkes çağrısı yapan Filistin yanlısı göstericiler “terörist” olarak fişlenip hedef gösterilirken Yahudiler ise silahlanmaya başladı. Yahudi cemaatleri, silahlanmak isteyen üyelerine silah kullanma ve gizlice taşıma eğitimi dahi veriyor.

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 16:47 Güncelleme 06 Ocak 2024, 17:18
Ben Gvir’in Batı Şeria planı ABD’de de mi uygulanıyor? Yahudiler silahlanmaya başladı: 7 Ekim’den beri akın akın geliyorlar

İsrail gazetesi Haaretz, Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından ABD'de Yahudilerin silahlanmaya başladığını bildirdi. ABD'de Gazze için ateşkes çağrısı yapan Filistin yanlısı göstericiler açık hedef haline getirilirken Yahudilerin silahlanması ise dikkat çekti.

ABD'Lİ YAHUDİLER SİLAHLANIYOR

Michigan'da küçük bir şehir olan Keego Harbor'da "Safes and Guns Unlimited"in sahibi olan 66 yaşındaki Yahudi silah satıcısı Steve Schwartz, 18 yaşından beri silah taşıdığını söylerken Yahudi olduğu için bölgedeki diğer Yahudilerin kendisinden silah satın alma konusunda rahat hissedebileceklerini belirtiyor. Schwartz, işi 27 yıl önce babasından devraldığına dikkat çekerken "Michigan'daki silah dükkanlarının çoğu Arapların elinde. Onların (Yahudilerin) kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz." dedi.

SOYKIRIM ORDUSUNA 10 BİN DOLAR

Müşterilerinin yarısının farklı bölgelerdeki Yahudi topluluklarından olduğunu belirten Schwartz, geri kalanının Irak ve Suriye'den gelen ve Süryanice konuşan Hristiyan bir azınlık olan Keldaniler olduğunu belirtti. Bulunduğu yerde Keldanilerle Yahudiler arasında gerginlik olmadığını belirten Schwarz, "Onlardan çok büyük destek var. Hatta en iyi (Keldani) müşterilerimden biri İsrail Savunma Kuvvetlerine 10 bin dolar bağışladı." dedi.

"7 EKİM'DEN BU YANA AKIN AKIN GELİYORLAR"

Silah satıcısı Schwarz, "7 Ekim'den bu yana müşteriler akın akın geliyor. Yıllardır düzenli olarak edindiğim Yahudi müşterilerimin çoğu saha önce silah sahibi olacağını hiç düşünmeyen diğer Yahudi müşterilere şimdi zamanının geldiğini söylüyor ve bu kontrolsüz bir şekilde yayılıyor." dedi.

"ÖZELLİKLE BİR İSRAİL SİLAHI SATIN ALDIM"

Haaretz,ayrıca, Yahudi müşterilerin özellikle de İsrail yapımı silahlar aldığına dikkat çekerken müşterilerden birinin "Özellikle bir İsrail silahı satın aldım. Sanki savaş çabalarına katkım varmış gibi hissettim." şeklinde konuştuğunu belirtti.

YAHUDİ SATICININ SİLAH DÜKKANINA ÖRTÜLÜ REKLAM

İsrail gazetesi Haaretz, Schwarz'ın dükkanını açıkça Yahudilere adres olarak gösteriyor. Geçtiğimiz hafta ABD gazetesi Fox News tarafından New York'ta eylem yapan Filistin destekçisi göstericiler 11 Eylül göndermesi yapılarak açıkça hedef gösterilmişti. Ateşkes çağrısı yapan göstericiler başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesi tarafından açık hedef haline getirilirken ABD'de Yahudilerin silahlandığına yönelik haberleri ise endişe verici bir boyut kazanmaya başladı.

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BEN GVİR'İN PLANI ABD'DE DE Mİ UYGULANIYOR?

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcileri açıkça silahlandırıp Filistinlilere saldırmaları için yönlendirirken ABD'de Yahudilerin silahlanması ise dikkat çekti.

ABD'Lİ YAHUDİLERE SİLAH EĞİTİMİ

Haaretz, ABD'deki Yahudi topluluk üyelerinin silah eğitimi ve gizli taşıma izinlerinin nasıl alınacağı konusunda da eğitime tabi tutulduğunu belirtiyor.

Haaretz'in aktardığına göre Eli isimli Yahudi Eli, ABD'de silah satın alan Yahudilerin sayısının 7 Ekim'den bu yana dört katına çıktığını belirtti. New Jersey'de bir kasaba olan Lakewood'da bir silah dükkanı ve poligon işleten 55 yaşındaki Eli, 7 Ekim'den bu yana silah satın alan Yahudilerin sayısının 4 katına çıktığını belirtti ve "Yahudi cemaatine yapılan silah satışlarının o noktadan sonra katlanarak artacağını biliyordu. Her zaman silah satın alıyorlardı ama şimdi hiçbir zaman silahı olamayacak birçok insan silah almaya geliyor. Bunu biliyoruz çünkü bir gerçek. Gördüğümüz inanılmaz, muhteşem bir şey." dedi.

Eli, ayrıca, ABD'deki Yahudilerin, gerektiği bir durumda polisin kendilerini koruyamayacaklarını düşündükleri için silahlandığını belirtiyor. Bu da aslında, Yahudilerin silahlanmasının tehlikelerini ortaya çıkaran en önemli ifadelerden birisi.

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