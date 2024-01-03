İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh belinde tabancayla yayına katıldı! Silahlanma çağrısı

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında insanlık suçu işliyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 20 binden fazla Filistinliyi katleden katil İsrail ordusu soykırıma imza atarken sözde "sivil" siyonistler de boş durmuyor! SİLAHLA YAYINA ÇIKTI

İsrail'in Kanal 14 televizyonun sunucularından Lital Shemesh'in yayına belinde tabancasıyla katıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor. İSRAİLLİ LİTAL SHEMESH'TEN "SİLAHLANIN" MESAJI

Belinde tabancayla yayını sunan ve sosyal medyada fotoğrafı gündem olan Shemesh, paylaşımlarında da bu yönde mesajlar veriyor.