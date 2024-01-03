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CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! Husilerden yeni tehdit: Cephe genişleyecek mi?

Terör devleti İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas liderlerinden Salih el Aruri ve beş diğer kişiyi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Aruri'nin ölümünün ardından Hizbullah'ın ve Yemenli Husi grubunun soykırımcı İsrail'e yönelik saldırıları artıracağı ve Ortadoğuda cephenin genişleyeceği düşünülüyor. Peki, Gazze'de neler oluyor? İşte, dakika dakika Gazze'de yaşananlar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:06 Güncelleme 03 Ocak 2024, 10:47
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Husilerden yeni tehdit: Cephe genişleyecek mi?

Terör devleti İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Hamas liderlerinden Salih el Aruri'nin öldürüldüğü saldırıdan sonra Hamas'ın ilk açıklaması "Siyonist işgalcilerin, Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik korkakça suikastleri, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak." şeklinde olurken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın atacağı adım ise merak ediliyor.

CEPHE GENİŞLİYOR MU?

Yemen destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerine yönelik saldırıları son dönemde hız kazanırken Aruri suikastinin ardından hem Husilerin hem de Hizbullah'ın terör devletine yönelik saldırılarının artması bekleniyor.

Hamas üyelerini tehdit etmişlerdi! Soykırımcı İsrail, Beyruttaki Hamas ofisini hedef aldı: Salih Aruri hayatını kaybetti! Hamastan ilk açıklama

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

10.44 El Cezire muhabiliri, soykırımcı İsrail güçlerinin Nur Şems kampındaki gazetecilere ateş açtığını bildirdi.

2 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23:55 HİZBULLAH: ARURİ'YE YÖNELİK SUİKAST CEZASIZ VE KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Hizbullah, Aruri ve beraberindeki 6 kişinin İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesinde suikast sonucu ölmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denildi.



16.38 El Cezire Filistin, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgal altındaki Kfar Shuba tepelerindeki Al-Samaqa bölgesine doğru 10 füze fırlatıldığını bildirdi.

15.46 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "Gazze savaşında zafer kazanamazsak Ortadoğu'da yaşayamayız." dedi.

15.26 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin güneydoğusunda işgal araçları ve askerlerden oluşan bir topluluğu havan toplarıyla imha ettiklerini duyurdu.

15.22 BM: GAZZE'DE ON BİNLERCE İNSAN AÇLIKTAN KIVRANIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.

13.40 Filistinli yetkililer, son 24 saat içinde soykırımcı İsrail bombardımanında 200'den fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi. Toplam ölü sayısı 22.000'i aştı.

11.12 İsrail'de Savaş ve Güvenlik Kabinesi'nin saldırılar sonrası abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne yönelik planları" görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam bir araya gelecek.

Toplantıda İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze planlarının" ele alınacağı ifade edildi.

İsrail Meclisinde de saldırılar sonrası milletvekillerinin "Gazze planlarını" görüşmek üzere bugün bir konferans düzenleneceği kaydedildi.

Haberde, saldırılar sonrası "Gazze planlarına" yönelik görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi olmasına dikkat çekildi.

NETANYAHU KABİNESİNDE KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Esir takası başta olmak üzere Gazze'ye yönelik planlar, öncelikli olarak Savaş Kabinesi'nde ele alınıyor. Bu da Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti ortakları arasında zaman zaman gerilime neden oluyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulunmuştu.

Netanyahu, koalisyon ortaklarından yükselen bu sesler üzerine geçen hafta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların Savaş Kabinesi'nde görüşüleceği toplantıyı iptal etmişti.

Netanyahu ve Gantz'ın yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan oluşan Savaş Kabinesi'ne Smotrich dahil Koalisyon Hükümetinin bakanları katılamıyor.

10.37 Kudüs Tugayları Han Yunus'taki istasyon bölgesinde bulunan soykırımcı İsrail askerini havan toplarıyla bombaladıklarını bildirdi.

08.09 Suriye devlet haber ajansı (SANA), soykırımcı İsrail'in salı sabahı erken saatlerde Şam şehrinin eteklerini hedef alan hava saldırılar düzenlediğini ve bölgede maddi hasarlara yol açtığını bildirdi.

SANA'nın haberine göre, Suriye ordusu saldırının Golan Tepeleri yönünden yapıldığını söyledi.

Soykırımcı İsrail ordusu daha önce, Suriye topraklarından kuzey İsrail'e yönelik düzenlenen saldırıların ardından Suriye'deki bazı bölgeleri vurduğunu açıklamıştı.

07.39 Terör devleti İsrail, Batı Şeria'ya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail gazetesi teh Jerusalem Post, soykırım ordusunun Batı Şeria'da dört Filistinliyi öldürdüğünü, 7 kişiyi ise tutukladığını duyurdu.

07.00 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin merkezindeki Maghazi mülteci kampını ve Gazze'nin güneyindeki Refah Şehri yakınındaki sahili bombaladı.

00:00 İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİNE 7 EKİM SALDIRISIYLA İLGİLİ İHMAL DAVASI AÇILDI
İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen olayla ilgili ihmal davası açıldı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivaline yaptığı baskın sırasında alanda bulunanlardan 42 kişi, mahkemeye başvurdu.

Mahkemeye başvuran kişiler, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisi aleyhinde 200 milyon şekel (yaklaşık 55 milyon dolar) tutarında dava açtı.

Dava dosyasında "tek bir telefon aramasıyla" baskının önlenebileceğinin yanı sıra etkinlik sırasındaki olaylara müdahale konusunda "büyük bir ihmal" yaşandığı kaydedildi.

Davacıların avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Felaket, bu süreç içerisinde birçok noktada engellenebilirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail basını, bunun 7 Ekim olaylarına ilişkin "İsrail güvenlik güçlerine yönelik açılan ilk dava" olduğuna dikkati çekti.

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