CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor! Husilerden yeni tehdit: Cephe genişleyecek mi?

Terör devleti İsrail'in dün akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine düzenlediği saldırının ardından bölgede tansiyon daha da yükseldi. Hamas liderlerinden Salih el Aruri'nin öldürüldüğü saldırıdan sonra Hamas'ın ilk açıklaması "Siyonist işgalcilerin, Filistin içinde ve dışında liderlerimize ve sembol isimlere yönelik korkakça suikastleri, halkımızın iradesini ve kararlılığını kırmayı başaramayacak." şeklinde olurken Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah'ın atacağı adım ise merak ediliyor.

CEPHE GENİŞLİYOR MU?

Yemen destekli Husilerin Kızıldeniz'de ABD ve İsrail gemilerine yönelik saldırıları son dönemde hız kazanırken Aruri suikastinin ardından hem Husilerin hem de Hizbullah'ın terör devletine yönelik saldırılarının artması bekleniyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

10.44 El Cezire muhabiliri, soykırımcı İsrail güçlerinin Nur Şems kampındaki gazetecilere ateş açtığını bildirdi.

2 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23:55 HİZBULLAH: ARURİ'YE YÖNELİK SUİKAST CEZASIZ VE KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Hizbullah, Aruri ve beraberindeki 6 kişinin İsrail'in insansız hava aracı (İHA) saldırısında Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un Dahiye bölgesinde suikast sonucu ölmelerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Aruri ve arkadaşlarının "Kudüs için" öldürülmeleri nedeniyle yas tuttukları vurgusu yapılan açıklamada, başta Hamas Hareketi olmak üzere tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Aruri'nin ölümü dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Beyrut'ta Aruri'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, İsrail'in Suriye'de 25 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanlarından Seyid Rıza Musevi'ye yönelik suikastin devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu suç, cezasız ve karşılıksız kalmayacaktır." denildi.





16.38 El Cezire Filistin, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgal altındaki Kfar Shuba tepelerindeki Al-Samaqa bölgesine doğru 10 füze fırlatıldığını bildirdi.

15.46 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant "Gazze savaşında zafer kazanamazsak Ortadoğu'da yaşayamayız." dedi.

15.26 El Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin güneydoğusunda işgal araçları ve askerlerden oluşan bir topluluğu havan toplarıyla imha ettiklerini duyurdu.

15.22 BM: GAZZE'DE ON BİNLERCE İNSAN AÇLIKTAN KIVRANIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesiminde on binlerce insanın "açlıktan kıvrandığını" söyledi.

13.40 Filistinli yetkililer, son 24 saat içinde soykırımcı İsrail bombardımanında 200'den fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi. Toplam ölü sayısı 22.000'i aştı.

11.12 İsrail'de Savaş ve Güvenlik Kabinesi'nin saldırılar sonrası abluka altındaki "Gazze Şeridi'ne yönelik planları" görüşmek üzere bu akşam toplanması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam bir araya gelecek.

Toplantıda İsrail'in saldırıları sonrası "Gazze planlarının" ele alınacağı ifade edildi.