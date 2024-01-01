Soykırımda 87. gün! Yeni yılın ilk günü Gazze’de geceyi havai fişekler değil roketler aydınlattı

"FÜZELER YÜZÜNDEN EVİMİZDEN KAÇTIK" Kampta yaşayan Gazze li çocuk Ahmed Abu Ghossein ise, " Geçen yıl bombardımana maruz kaldık. Füzeler yüzünden evimizden kaçtık. Güvenli bir yer aramak için Maghazi Kampı'na kaçtık" ifadelerini kullandı.

Maghazi Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler için ekmek pişiren Ebu Ali El-Salhat ise, "Dün, yılın son gününde yakındaki cami bombalandı ve şarapnel parçaları buraya kadar sıçradı. İşçilerden biri yaralandığı için işi durdurmak zorunda kaldık" dedi.

Savaş nedeniyle halkın durumunun çok kötü olduğunu belirten El-Salhat, "Savaşın bitmesini, yıkımın sona ermesini, yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesini ve Gazze Şeridi'nde barışın hakim olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ BİR YERDEN BAŞKA BİR YERE SÜRÜLDÜK"

Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki yerinden edilmişlerin kaldığı kampta kalan Houria Abu Issa adlı Filistinli çocuk ise, "Geçen yıl buraya gelene kadar sürekli bir yerden başka bir yere sürüldük. Filistinli çocuklar roket altında yaşarken, dünya yılbaşını kutlamalar ve havai fişeklerle, mutlu bir atmosferde kutluyor" ifadelerini kullandı.

Babasını İsrail saldırılarında kaybeden Issa, "Bu yılki dileğim savaşın sona ermesi ve evime dönüp ailemi ve sevdiklerimi görebilmek" dedi.