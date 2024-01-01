CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Filistinlilere tehdit! Filistinsiz Gazze için her yolu deniyorlar

Gazze 2024'ü soykırımcı İsrail'in saldırıları ile karşıladı. Terör devleti İsrail, 31 Aralık'ta Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken el Kassam Tugayları, Tel Aviv'i bombaladı.
Gazze 2024'ü soykırımcı İsrail'in saldırıları ile karşıladı. Terör devleti İsrail, 31 Aralık'ta Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken el Kassam Tugayları, Tel Aviv'i bombaladı.
Batı Şeria'da Ramallah Yılbaşı Gecesi protestosu düzenleyen Filistinliler, Gazze'de öldürülen binlerce Filistinlinin isimlerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.
Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'nin merkezini bombardımana tutan İsrail'e karşı karasa Kassam mücadelesi devam ediyor.
"ETNİK TEMİZLİĞE YÖNELİK SON ÇAĞRI"
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Biden yönetiminin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını reddetmesi gerektiğini söyledi. Smotrich, daha önce İsrail Ordu Radyosu'na Gazze'den "göç eden" iki milyon Filistinli için "çölü çiçeklendirelim" ifadesini kullanmıştı. CAIR'den yapılan açıklamada Smotrich'in sözleri "Gazze'de etnik temizliğe yönelik son açık çağrı" olarak nitelendirildi ve şu ifadeleri kullandı:
Gazze'de etnik temizlik yapmak her zaman İsrail hükümetinin planı olmuştur. Smotrich bunu resmileştirdi. Biden yönetiminin bu tür soykırım söylemlerini açıkça kınamadaki başarısızlığı, İsrailli liderleri soykırım sözlerini eyleme dönüştürme konusunda cesaretlendirdi.
"NETANYAHU HAYATIMIZDAN ÇIK"
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
09.29 Soykırımcı İsrail Ordusu, Gazze'de kara harekâtının başlamasından bu yana hayatını kaybeden İsrail askerlerinden 29'unun kendi ordularından açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu.
03:53 KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'İN TEL AVİV KENTİ VE ÇEVRESİNE ÇOK SAYIDA ROKET ATTI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze Şeridi'nden büyük miktarda roket atması sonucu İsrail'in Tel Aviv kenti ve çevresi ile Gazze sınırı bölgesinde alarm sirenleri çaldı.
İsrail Ordu Radyosunun haberinde, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine ve orta kesimine doğru büyük miktarda roket atıldığı belirtildi.
Haberde, roket saldırılarının ardından Rishon Lezion, Lid (Lod), Ramle, Bnei Brak ve Sderot şehirleri de dahil olmak üzere Tel Aviv ve çevresindeki bölgeler ile Batı Şeria'nın orta kesimindeki Modiin Yahudi yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi.
Kassam Tugayları da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv şehrini ve banliyölerini M90 roketleriyle bombaladıklarını duyurdu.
31 ARALIK TARİHİNDE YAŞANANLAR...
17.47 Filistin haber ajansı WAFA: İsrail uçaklarının, Gazze kentindeki Ez-Zeytun Mahallesi ve El-Aksa Üniversitesi yakınlarına düzenlediği hava saldırısında en az 68 kişi öldü.
12:43 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 150 artarak 21 bin 822'ye ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 Filistinliyi daha öldürdüğü, 286 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 822'ye, yaralı sayısının da 56 bin 451'e yükseldiği kaydedildi.
11:29 BATIDA HALEP VE LAZKİYE, DOĞUDA ELBU KEMAL
İran'ın Suriye'deki en üst seviye komutanı Rıza Musevi'yi Şam'da güpegündüz füzelerle vuran İsrail, bir kez daha kuzey komşusunu hava saldırılarıyla hedef aldı.
Şam yönetimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'teki İran askeri mevzilerin İsrail tarafından vurulduğunu ve maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. İsrail savaş uçaklarının vurduğu yerler arasında Akdeniz kıyısındaki Lazkiye de var.
Lübnan'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Ali Haşim, İsrail jetlerinin Akdeniz semalarından Halep'teki hedeflere füze ateşlediğini aktardı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, Halep, Lazkiye'de ve Elbu Kemal'de en az 23 milisin öldüğünü duyurdu. Irak-Suriye sınırındaki Elbu Kemal'daki hava saldırısına dair detaylı bir bilgi yok.
İsrail, Suriye'de çoktan onuncu yılını dolduran iç savaş boyunca yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Tel Aviv yönetimi söz konusu saldırılara dair çok nadir açıklama yaptı.
Gazze'deki savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ise Suriye'deki İsrail saldırıları artmış durumda. İsrail jetlerinin fırlattığı füzelerin hafta içinde Kasım Süleymani'nin yardımcısı Rıza Musevi'yi öldürmesi, Irak'tan İran'a bölgeyi sarstı. Suriye Savunma Bakanlığı'nda ofisi bulunan Musevi, 30 yıldır İran'ın ülkedeki askeri organizasyonunu yönetiyordu.
Al Jazeera muhabiri Haşim, Halep ve Lazkiye'nin vurulmasının bir başka İran destekli grup Hizbullah'ın Lübnan sınırındaki İsrail hedeflerine saldırmasına misilleme olduğu yorumunu yaptı. Lübnan'ın en büyük askeri gücü Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusuyla çatışıyor.
Son günlerde Lübnan'a Suriye ve Irak'ın eklenmesi, bölgesel savaş endişelerini tırmandırıyor. Irak ve Suriye'deki İran milis güçleri, Amerikan üslerine aralıksız roket ateşliyor.
HEDEFLERİ GAZZE'Yİ YOK ETMEK VE BURAYA YERLEŞMEK
11.12 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail güçlerine verilen talimatın "Gazze'yi yok etmek ve buraya yerleşmek" olduğunu belirtti.
08:01 PHILADELPHIA KORİDORU SAVAŞ ÇIKARABİLİR
Gazze'yi yerle bir eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'la savaşı tetikleyebilecek bir hamleyi dillendiriyor.
Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır bölgesinin kontrolünün İsrail'de olması gerektiğini söyledi.
Bu teklif, İsrail ve Mısır arasındaki 1979 anlaşmasının ihlal edilmesi anlamına geliyor. Mısır ve Gazze arasındaki ince bir çizgi olan 14 kilometrelik Philadelphia Koridoru, aslında bir tampon bölge. 1979 yılında İsrail ve Mısır arasında imzalanan barış anlaşmasıyla ortaya çıktı, işgal güçleri 26 yıl sonra Gazze'yi terk edinceye kadar kontrolü İsrail'deydi. 2007 yılında Gazze'yi yönetmeye başlayan Hamas Philadelphia Koridoru'nun da denetimini ele aldı. 1979 anlaşmasına göre İsrail'in D Bölgesi'e tanklar ve toplar konuşlandırması yasak.
İsrail ordusu, geride kalan haftalarda Philadelphia Koridoru dahil Gazze ile Mısır sınırı arasındaki bölgeyi bombardımana tuttu.
Binyamin Netanyahu ise, basın toplantısında ağzındaki baklayı çıkardı, Philadelphia Koridoru'nun İsrail tarafından kontrol edilmesi ve kapalı olması gerektiğini dile getirdi.
03.07 FİLİSTİN ESİRLER CEMİYETİ: İSRAİL'İN DAMON CEZAEVİ'NDEKİ FİLİSTİNLİ KADINLAR İŞKENCEYE MARUZ KALIYOR
Esirler Cemiyeti'nden, avukatların Damon Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ve buradaki esirlerle görüşmelerinin ardından çoğunluğu Gazze Şeridi'nden olan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.
Damon Cezaevi'nde çoğunluğu Gazze Şeridi'nden, diğerleri Batı Şeria ve Kudüs ile İsrail'deki şehirlerden 80 kadın esirin bulunduğu belirtildi.
Cezaevindeki Filistinli kadınların işkence gördüğü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı, aç bırakıldığı kaydedilen açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu, çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve hapishane yönetiminin battaniye girişine de izin vermediği kaydedildi.
Bazılarının hapse girmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen hâlen aynı kıyafeti giydiği, hapishane yönetiminin, kıyafet girişine de müsaade etmediği aktarıldı.
Gazzeli esirler ile diğer esirlerin birbirinden ayrı tutulduğu, iletişim halinde olmalarının engellendiği kaydedilen açıklamada, Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin içmeleri için içmeye elverişli olmayan sular verdiği belirtildi.
HAMİLE KADIN AÇ BIRAKILIYOR
Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı, 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.
İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere hukuk dışı uygulamalarına karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi. Konuyla alakalı İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
02.17 İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ, KATAR'IN ESİRLERLE İLGİLİ ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK YAKTI
Katil İsrail'deki savaş kabinesinin, "Katar'ın, Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin" hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Katar'ın Tel Aviv'e önerisinin, Gazze'de çatışmalara birkaç hafta ara verilmesi karşılığında Gazze'deki onlarca İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği ifade edildi.
Savaş kabinesinin, Mossad Başkanı David Barnea'ya Katar'ın önerisini hayata geçirmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.
Esir takasıyla alakalı Katarlılarla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği aktarıldı.
İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürmüştü.
Kanal 12 Televizyonunun dün yayınlanan haberinde, teklifin ilk aşamasının, Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtilmişti.
Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü aktarılmıştı.
Yediot Ahronot gazetesi de daha önce Mossad Başkanı David Barnea'nın İsrail Savaş Kabinesini, Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.
Katar'dan, İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.