CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den Filistinlilere tehdit! Filistinsiz Gazze için her yolu deniyorlar

Batı Şeria'da Ramallah Yılbaşı Gecesi protestosu düzenleyen Filistinliler, Gazze 'de öldürülen binlerce Filistinlinin isimlerinin yer aldığı bir pankart taşıdı.

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'nin merkezini bombardımana tutan İsrail'e karşı karasa Kassam mücadelesi devam ediyor.

"ETNİK TEMİZLİĞE YÖNELİK SON ÇAĞRI"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Biden yönetiminin İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına ilişkin açıklamalarını reddetmesi gerektiğini söyledi. Smotrich, daha önce İsrail Ordu Radyosu'na Gazze'den "göç eden" iki milyon Filistinli için "çölü çiçeklendirelim" ifadesini kullanmıştı. CAIR'den yapılan açıklamada Smotrich'in sözleri "Gazze'de etnik temizliğe yönelik son açık çağrı" olarak nitelendirildi ve şu ifadeleri kullandı:

Gazze'de etnik temizlik yapmak her zaman İsrail hükümetinin planı olmuştur. Smotrich bunu resmileştirdi. Biden yönetiminin bu tür soykırım söylemlerini açıkça kınamadaki başarısızlığı, İsrailli liderleri soykırım sözlerini eyleme dönüştürme konusunda cesaretlendirdi.

"NETANYAHU HAYATIMIZDAN ÇIK"

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi. "Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.