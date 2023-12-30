The Wall Street Journal Gazze’deki yıkımı 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da yaşananlara benzetti: Yeniden inşası onlarca yıl alabilir

Savaş bölgelerinin dış dünyaya kapalı olması nedeniyle uzmanlar bölgedeki hasarları uydu görüntüleriyle tespit ederken, New York Şehir Üniversitesi ve Oregon Eyalet Üniversitesinden uzmanlar benzeri bir incelemenin ardından Gazze 'deki yıkımın bilinenden fazla olabileceğini belirtti. WSJ'nin haberinde ise aralık ortası itibarıyla İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 29 bin bombardıman ve topçu atışı yaptığı, bu saldırılarda evlerin yaklaşık yüzde 70'nin hasara uğradığı ya da yıkıldığı kaydedildi.





Söz konusu saldırılarda Bizans döneminden kalma kiliseler, tarihi camiler, fabrikalar, binalar, okullar, oteller, alışveriş merkezleri, elektrik ve su kaynaklarının da telafisi mümkün olmayan hasarlar aldığına dikkati çekilen haberde, Gazze Şeridi'ndeki 36 hastanenin çoğunun kapandığı ve sadece 8 sağlık merkezinin hasta kabul ettiği belirtildi.

Haberde Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin (2,2 milyon) evlerini terk ettiği vurgulanarak, saldırılarda 21 binden fazla kişinin öldüğü ve Gazze Şeridi'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaşanan yıkıma benzer bir duruma maruz kaldığının altı çizildi.