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Yapay zeka her alana sızdı: Sanal ile gerçeği ayırt etmek artık imkansız olacak! İşte, 2024’te hayatınızı değiştirecek teknoloji

Yapay zeka teknolojide büyük bir devrim yaparak neredeyse her alanda etkisini göstermeye devam ederken her bir gelişme anbean yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyor. 2023’ün teknolojide çılgın bir yıl olduğunu belirten Wall Street Journal ise 2024’te dünyayı hangi yeniliklerin beklediğini yazdı. Giyilebilir cihazlar, sürücüsüz araçlar, yapay zekalı bilgisayarlar… İşte, 2024’te hayatınızı değiştirecek teknoloji…

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 17:41 Güncelleme 29 Aralık 2023, 18:11
Yapay zeka her alana sızdı: Sanal ile gerçeği ayırt etmek artık imkansız olacak! İşte, 2024’te hayatınızı değiştirecek teknoloji

Yapay zeka eğitimde, sanatta, mühendislikte, medyada ve daha onlarca alanda günbegün daha da etkili olmaya başlarken teknolojideki yeni gelişmeler de daha çok merak edilmeye başladı. Peki, 2024'te teknolojiden neler bekleyebiliriz? Wall Street Journal, 2024'e yönelik teknoloji beklentilerini tek tek sıraladı. İşte, 2024'te hayatınızı değiştirecek teknoloji…

Geçtiğimiz günlerde New Jersey'de tren raylarında yürüyen bir boğanın viral olan fotoğrafının ardından birçok kişi bunun "yapay zeka"nın bir ürünü olduğunu düşünmüştü. Fotoğrafın gerçek olduğunun öğrenilmesinin ardından 2024'ün mücadelesinin gerçeğin yapay zekadan nasıl ayırt edileceği olacağı düşünülmeye başlandı. Peki gerçek ile yapay zekayı nasıl ayırt edeceğiz?

OpenAI, bir görüntünün yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğinin anlaşılmasını sağlayacak bir özelliğe ilişkin söz verdi. TikTok ise yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tespit etme ve otomatik olarak etiketleme yolları üzerinde çalıştığını söyledi.

İÇERİKLERE KİMLİK BİLGİSİ! ŞÜPHELİ İÇERİKLER TESPİT EDİLECEK

Adobe ise bir görüntü veya videonun kaynağı hakkındaki bilgilerin dosyalara yerleştirilmesine yönelik teknoloyi sağlayan İçerik Orijinallik Girişimi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Microsoft siyasi adayların medyaya kimlik bilgileri eklemelerine olanak tanıyan bir araç üzerinde çalıştığını bildirdi. Kamera üreticisi Leica ise kısa bir süre önce fotoğraflara bu tür kimlik bilgilerini otomatik olarak yerleştiren yeni bir kamera duyurdu. Bu noktada, kimlik bilgisi olmayan her içerik şüpheli olarak değerlendirilebilecek.

2024 ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YILI OLACAK MI?

Wall Street Journal, 2024 için "Elektrikli araç patlaması yaşanmasını bekliyorsanız bir kez daha düşünün." Dedi. Barclay analisti Dan Levy'ye atıf yapan Wall Street Journal, Levy'nin "Mesele elektrikli araç satışlarının düşmesi değil, büyüme hızının yavaşlaması." dedi. Peki, elektrikli araçlarda nasıl gelişmeler olacak?

YAPAY ZEKALI PC ÇAĞI

2024'te uygulanmaya başlanması beklenen bir diğer teknoloji ise internet erişimi ile ilgili. Tüm büyük üreticilerin cihazların yapay zeka ile internete kolayca erişmesi bekleniyor. Mühendislerin "cihaz içi yapay zeka" olarak adlandırdığı teknoloji ile akıllı telefonlar gibi dizüstü bilgisayarlar da yapay zeka destekli görevleri yerine getirebilecek. Intel de 14 Aralık'ta bu yarışa katılacağını duyurdu.

AKILLI TELEFONLARDA SON KULLANMA TARİHİ

"Süt ve ekmeğin aksine, cihazlarımızın ambalajlarında son kullanma tarihi bulunmuyor. Bu, onlara sahip olmadıkları anlamına gelmez. Modern, internete bağlı cihazlar, biz onları satın aldıktan sonra da üreticilere bağlı kalıyor ve üreticiler hizmet ve yazılım güncellemesi sağlamayı bıraktığında ölüyor." İfadelerini kullanan Wall Street Journal, birçok markanın geliştirdiği yazılım desteği ile Apple bu konuda en büyük sıkıntıyı yaşayan Apple telefonlara 10 yıla kadar güncelleme sağlayacağını bildirdi. Google'ın gerisinde kalan Apple telefonlar, bu şekilde daha uzun süre kullanılabilecek.

SANAL VE GERÇEK BİR ARAYA GELİYOR

Apple'ın bir diğer yeniliği ise Apple Vision Pro. Sanal dünya ile gerçek dünyayı bir araya getiren gözlük şeklindeki şeffaf ekran ile yeni bir yolculuğun başlayacağı düşünülüyor.

ŞİFREYE KİMLİK DOĞRULAMAYA SON!

2024'te çığır açacak bir diğer yenilik ise şifreler… 23andMe şirketi 6,9 milyon müşterisine ait bilgileri ifşa ettiğinde şirket, saldırganların diğer web sitelerinden çalınan kimlik bilgilerini denediğini söylemişti. Bu olayın ardından 2023'te Google, Apple ve Amazon gibi şirketler, parolaların veya iki aşamalı kimlik doğrulama kodlarının yerini alabilecek bir oturum açma türü olan geçiş anahtarlarına yöneldi. Microsoft önümüzdeki yıldan itibaren işletmeler için geçiş anahtarlarını kullanıma sunacak.

Geçiş anahtarlarının geleneksel girişlerden daha güvenli olduğunu belirten Wall Street Journal, her birinin benzersiz olduğuna, sahte sitelerde çalışamadığına ve şirket sunucularından çalınamadığına dikkat çekiyor.

50 ÜLKE SEÇİME GİDİYOR! YAPAY ZEKA SEÇİMLERİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

2024'te 50 ülkede yaklaşık 2 milyar kişinin oy kullanacağını belirten Wall Street Journal, yapay zeka ile görüntü ve video oluşturmanın potansiyel olarak dünya çapındaki seçimleri etkileyebileceğini belirtti. Beyaz Saray ise yapay zeka sistemlerinin "halkın demokrasiye güvenini ve güvenliğini aşındırma" potansiyeline sahip oluğunu söyledi. Öte yandan bazı sosyal medya platformlarının politika değiştirmesi ya da içerik denetleme çabalarını geri çekmesi de bir diğer tehlike olarak görülüyor.

SÜRÜCÜSÜZ TAKSİLER NE ZAMAN BANTTAN İNİYOR?

Robotaksiler ve sürücüsüz araçların 2023'te zorlu bir yıl geçirdiğini belirten Wall Street Journal, Cruise şirketinin lisansını kaybettiğini, Tesla'nın ise davalarla karşı karşıya kaldığını fakat kaosun içinde kazananlar da olduğunu belirtti. Peki, sürücüsüz taksilere ne zaman binebileceğiz? Mercedes-Benz, 2024, Ford ise 2025 için yeşil ışık yaktı.

HİPERTANSİYONUN ÇÖZÜMÜ BU CİHAZLARDA MI OLACAK?

2024 için beklenen bir diğer yenilik ise uzun süre kalp atışını ve uykuyu takip edebilen giyilebilir cihazlar. Apple, giyilebilir saatinin 10. Yıl dönümünde kan basıncının yükselme eğiliminde olduğunu da tespit edeceğini belirtiyor. Fitbir ve Samsung Galaxy'nin de aynı şekilde kan basıncı verilerini daha detaylı şekilde vermesi bekleniyor. Bu şekilde hipertansiyonun yönetilmesinin de çok daha kolay olması bekleniyor.

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