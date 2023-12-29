Yapay zeka her alana sızdı: Sanal ile gerçeği ayırt etmek artık imkansız olacak! İşte, 2024’te hayatınızı değiştirecek teknoloji

2024 ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YILI OLACAK MI?
Wall Street Journal, 2024 için "Elektrikli araç patlaması yaşanmasını bekliyorsanız bir kez daha düşünün." Dedi. Barclay analisti Dan Levy'ye atıf yapan Wall Street Journal, Levy'nin "Mesele elektrikli araç satışlarının düşmesi değil, büyüme hızının yavaşlaması." dedi. Peki, elektrikli araçlarda nasıl gelişmeler olacak?
YAPAY ZEKALI PC ÇAĞI
2024'te uygulanmaya başlanması beklenen bir diğer teknoloji ise internet erişimi ile ilgili. Tüm büyük üreticilerin cihazların yapay zeka ile internete kolayca erişmesi bekleniyor. Mühendislerin "cihaz içi yapay zeka" olarak adlandırdığı teknoloji ile akıllı telefonlar gibi dizüstü bilgisayarlar da yapay zeka destekli görevleri yerine getirebilecek. Intel de 14 Aralık'ta bu yarışa katılacağını duyurdu.
AKILLI TELEFONLARDA SON KULLANMA TARİHİ
"Süt ve ekmeğin aksine, cihazlarımızın ambalajlarında son kullanma tarihi bulunmuyor. Bu, onlara sahip olmadıkları anlamına gelmez. Modern, internete bağlı cihazlar, biz onları satın aldıktan sonra da üreticilere bağlı kalıyor ve üreticiler hizmet ve yazılım güncellemesi sağlamayı bıraktığında ölüyor." İfadelerini kullanan Wall Street Journal, birçok markanın geliştirdiği yazılım desteği ile Apple bu konuda en büyük sıkıntıyı yaşayan Apple telefonlara 10 yıla kadar güncelleme sağlayacağını bildirdi. Google'ın gerisinde kalan Apple telefonlar, bu şekilde daha uzun süre kullanılabilecek.
SANAL VE GERÇEK BİR ARAYA GELİYOR
Apple'ın bir diğer yeniliği ise Apple Vision Pro. Sanal dünya ile gerçek dünyayı bir araya getiren gözlük şeklindeki şeffaf ekran ile yeni bir yolculuğun başlayacağı düşünülüyor.
ŞİFREYE KİMLİK DOĞRULAMAYA SON!
2024'te çığır açacak bir diğer yenilik ise şifreler… 23andMe şirketi 6,9 milyon müşterisine ait bilgileri ifşa ettiğinde şirket, saldırganların diğer web sitelerinden çalınan kimlik bilgilerini denediğini söylemişti. Bu olayın ardından 2023'te Google, Apple ve Amazon gibi şirketler, parolaların veya iki aşamalı kimlik doğrulama kodlarının yerini alabilecek bir oturum açma türü olan geçiş anahtarlarına yöneldi. Microsoft önümüzdeki yıldan itibaren işletmeler için geçiş anahtarlarını kullanıma sunacak.
Geçiş anahtarlarının geleneksel girişlerden daha güvenli olduğunu belirten Wall Street Journal, her birinin benzersiz olduğuna, sahte sitelerde çalışamadığına ve şirket sunucularından çalınamadığına dikkat çekiyor.
50 ÜLKE SEÇİME GİDİYOR! YAPAY ZEKA SEÇİMLERİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?
2024'te 50 ülkede yaklaşık 2 milyar kişinin oy kullanacağını belirten Wall Street Journal, yapay zeka ile görüntü ve video oluşturmanın potansiyel olarak dünya çapındaki seçimleri etkileyebileceğini belirtti. Beyaz Saray ise yapay zeka sistemlerinin "halkın demokrasiye güvenini ve güvenliğini aşındırma" potansiyeline sahip oluğunu söyledi. Öte yandan bazı sosyal medya platformlarının politika değiştirmesi ya da içerik denetleme çabalarını geri çekmesi de bir diğer tehlike olarak görülüyor.
SÜRÜCÜSÜZ TAKSİLER NE ZAMAN BANTTAN İNİYOR?
Robotaksiler ve sürücüsüz araçların 2023'te zorlu bir yıl geçirdiğini belirten Wall Street Journal, Cruise şirketinin lisansını kaybettiğini, Tesla'nın ise davalarla karşı karşıya kaldığını fakat kaosun içinde kazananlar da olduğunu belirtti. Peki, sürücüsüz taksilere ne zaman binebileceğiz? Mercedes-Benz, 2024, Ford ise 2025 için yeşil ışık yaktı.