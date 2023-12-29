Yapay zeka her alana sızdı: Sanal ile gerçeği ayırt etmek artık imkansız olacak! İşte, 2024’te hayatınızı değiştirecek teknoloji

Yapay zeka eğitimde, sanatta, mühendislikte, medyada ve daha onlarca alanda günbegün daha da etkili olmaya başlarken teknolojideki yeni gelişmeler de daha çok merak edilmeye başladı. Peki, 2024'te teknolojiden neler bekleyebiliriz? Wall Street Journal, 2024'e yönelik teknoloji beklentilerini tek tek sıraladı. İşte, 2024'te hayatınızı değiştirecek teknoloji…

Geçtiğimiz günlerde New Jersey'de tren raylarında yürüyen bir boğanın viral olan fotoğrafının ardından birçok kişi bunun "yapay zeka" nın bir ürünü olduğunu düşünmüştü. Fotoğrafın gerçek olduğunun öğrenilmesinin ardından 2024'ün mücadelesinin gerçeğin yapay zeka dan nasıl ayırt edileceği olacağı düşünülmeye başlandı. Peki gerçek ile yapay zekayı nasıl ayırt edeceğiz?

OpenAI, bir görüntünün yapay zeka tarafından üretilip üretilmediğinin anlaşılmasını sağlayacak bir özelliğe ilişkin söz verdi. TikTok ise yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tespit etme ve otomatik olarak etiketleme yolları üzerinde çalıştığını söyledi.

İÇERİKLERE KİMLİK BİLGİSİ! ŞÜPHELİ İÇERİKLER TESPİT EDİLECEK

Adobe ise bir görüntü veya videonun kaynağı hakkındaki bilgilerin dosyalara yerleştirilmesine yönelik teknoloyi sağlayan İçerik Orijinallik Girişimi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Microsoft siyasi adayların medyaya kimlik bilgileri eklemelerine olanak tanıyan bir araç üzerinde çalıştığını bildirdi. Kamera üreticisi Leica ise kısa bir süre önce fotoğraflara bu tür kimlik bilgilerini otomatik olarak yerleştiren yeni bir kamera duyurdu. Bu noktada, kimlik bilgisi olmayan her içerik şüpheli olarak değerlendirilebilecek.