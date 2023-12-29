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Kudüs'te terör devleti İsrail zulmü devam ediyor! Soykırımın gölgesinde 12 cuma! Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya alınmadı

Terör devleti İsrail, 7 Ekim’den bu yana her Cuma olduğu gibi bugün de Kudüs’te Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanları hedef aldı. Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara haftalardır müdahale eden ve üzerlerine lağım suyu sıkmak dahil her türlü çirkin saldırıyı yapan soykırım ordusu, bugün de Cuma için toplanan Filistinlileri engelliyor.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 12:45 Güncelleme 29 Aralık 2023, 13:03
Kudüs’te terör devleti İsrail zulmü devam ediyor! Soykırımın gölgesinde 12 cuma! Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya alınmadı

Gazze'de haftalardır Filistinlilere soykırım uygulayan ve her türlü savaş suçuna imza atan terör devleti İsrail, soykırımın gölgesindeki 12. Cuma'da da Kudüs'te Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara müdahale ediyor.

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SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE 12. CUMA

Haftalardır her Cuma Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak için toplanan Filistinlilere müdahale eden, biber gazı ve lağım suyu dahil her türlü müdahale ile Cuma namazını engellemeye çalışan soykırımcı İsrail, soykırımın gölgesindeki 12. Cumada da Filistinlilere müdahale ediyor.

TOMA'LAR MESCİD-İ AKSA'NIN ETRAFINI SARDI

TOMA'lar ve soykırım ordusunun askerleri ile Mescid-i Aksa'nın etrafını saran terör devleti İsrail, namaz kılmak için içeri girmek isteyen Filistinlileri engelliyor.

MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞ YOK

AHaber muhabiri Mehmet Geçel, soykırımın gölgesindeki 12. Cuma günüde Kudüs'te yaşananları anlattı. Saat 11.40 itibarıyla bölgede yaşananlar şu şekilde:

Bu saatlerde Mescid-i Aksa'dan dua sesleri yükseliyor. Cuma namazı yaklaştıkça İsrail askerinin zulmü başlıyor. Geride bıraktığımız Cuma namazlarında olduğu gibi bu Cuma namazında da yine aynı manzara ile karşılaşacağız. TOMA'lar ve sözde askerler ile polisler Mescid-i Aksa'yı sarmış durumdalar.

Namaz için içeri girmek isteyen Müslümanlara izin verilmiyor. Bunun yanında kendi mahallerinde namaz kılmak isteyen Müslümanların namazları bozuluyor. Kafalarına biber gazı yağdırıyorlar. TOMA'lardan lağım kokan suyu sıkıyorlar. Kudüs ve Batı Şeria'da her zaman aynı manzaraları görüyoruz. Batı Şeria'da bulunan El Fara kampına yine baskınlar yapıldı. Ambulansların içeri girmesine izin verilmiyor.

İsrail-Lübnan hattında da gerginlik yaşanıyor. İran, Hizbullah'a silah desteği için Şam Havalimanı'nı kullanıyordu. İsrail tarafından bu havaalanı da uçaklarla bombalandı. Burası şu anda kullanıma kapatılmış durumda. Diğer taraftan Tel Aviv yönetimi de Katar ile rehineler için temas kurdu.

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