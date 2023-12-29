Kudüs’te terör devleti İsrail zulmü devam ediyor! Soykırımın gölgesinde 12 cuma! Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya alınmadı

Gazze'de haftalardır Filistinlilere soykırım uygulayan ve her türlü savaş suçuna imza atan terör devleti İsrail, soykırımın gölgesindeki 12. Cuma'da da Kudüs'te Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara müdahale ediyor.

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SOYKIRIMIN GÖLGESİNDE 12. CUMA

Haftalardır her Cuma Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak için toplanan Filistinlilere müdahale eden, biber gazı ve lağım suyu dahil her türlü müdahale ile Cuma namazını engellemeye çalışan soykırımcı İsrail, soykırımın gölgesindeki 12. Cumada da Filistinlilere müdahale ediyor.

TOMA'LAR MESCİD-İ AKSA'NIN ETRAFINI SARDI

TOMA'lar ve soykırım ordusunun askerleri ile Mescid-i Aksa'nın etrafını saran terör devleti İsrail, namaz kılmak için içeri girmek isteyen Filistinlileri engelliyor.

MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞ YOK

AHaber muhabiri Mehmet Geçel, soykırımın gölgesindeki 12. Cuma günüde Kudüs'te yaşananları anlattı. Saat 11.40 itibarıyla bölgede yaşananlar şu şekilde: