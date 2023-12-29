CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Nuseyrat mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Haberde, hükümet koalisyonundaki ortakların Netanyahu'ya Savaş Kabinesi'ndeki bu tartışmayı iptal etmesi için büyük baskı uyguladığı kaydedildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin dünkü haberlerinde, iki buçuk aydan fazla süredir devam eden saldırıların sona ermesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki olası planına işaret edilerek, İsrail Savaş Kabinesi'nin, dün akşam "Gazze'deki savaşın sonrasını" tartışacağı kaydedilmişti. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisinin, "kabinenin yetkisizliği" gerekçesiyle bu oturuma karşı oldukları kaydedilmişti. Gazete haberinde Smotrich'in "Savaş Kabinesi'nin savaşın ertesi günü ne olacağını tartışma yetkisi yok" ifadesine yer verilirken Ben Gvir'in ise "savaşın ertesi gününü tartışmanın İsrail Güvenlik Kabinesinin görevi" olduğunu belirttiği aktarılmıştı. Savaş Kabinesi üyesi olmayan iki İsrailli Bakan, daha önceki açıklamalarında "Hamas ortadan kaldırılmadan ve Gazze'de tutulan İsrailli esirler serbest bırakılmadan önce Gazze'deki savaşın durdurulması" halinde hükümetten çekilme ve hükümeti dağıtmakla tehdit etmişti.

02.05 KASSAM SÖZCÜSÜ, KARA HAREKATININ BAŞINDAN BERİ 825 İSRAİL ASKERİ ARACINI İMHA ETTİKLERİNİ DUYURDU

Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 83'üncü gününde İsrail'e karşı koymaya ve büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi. Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan en az 825'ini kısmen ya da tamamen imha ettiklerini ifade etti. Ebu Ubeyde, çeşitli silahlar kullanarak İsrail güçlerinden onlarca can kaybına neden olduklarını dile getirdi. Direnişçilerin İsrail askerlerini nasıl hedef aldığını gösteren çok sayıda video yayımladıklarını belirten Ebu Ubeyde, bunun buz dağının sadece görünen kısmı olduğuna işaret etti.

Ebu Ubeyde, önceliklerinin İsrail ordusunun 12 haftadır masum insanlara karşı yürüttüğü saldırıların durması olduğunu ve hiçbir konunun daha öncelikli olamayacağını vurgulayarak, "Halkımıza yönelik saldırılar tam anlamıyla durmadan hiçbir takas anlaşmasını ya da teklifi kabul etmemiz mümkün değil." dedi. Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün, saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi cevap alamadıklarını açıklamıştı. 28 ARALIK'TA YAŞANANLAR... 23:40 İSRAİL REFAH'I VURDU: 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 55 KİŞİ YARALANDI İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı. İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyini vurmaya devam ediyor. İsrail'in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi. Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.





23:24 MISIR: GAZZE'DEKİ SAVAŞIN DURMASI İÇİN SUNDUĞUMUZ TEKLİFE HENÜZ CEVAP ALAMADIK

Mısır, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için sunduğu öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadığını açıkladı. Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Kahire'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için yürüttüğü çabalara ilişkin açıklama yaptı.