CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Nuseyrat mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

22.27 KASSAM TUGAYLARI SÖZCÜSÜ UBEYDE: "DÜNYA, VİCDANSIZ SUÇLULAR VE ACİZ SEYİRCİLER OLMAK ÜZERE İKİYE BÖLÜNDÜ"
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 83'üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı. Ubeyde mesajda, Hamas'ın önceliğinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin bundan daha önemli olmadığını vurguladı.
İsrail saldırıları sona ermeden yeni bir esir takası anlaşması olmayacağını yineleyen Ubeyde, "Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok" dedi.
İsrail ordusuna yönelik saldırılara ait bugüne kadar yayınladıkları görüntülerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu aktaran Ubeyde, "Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana 825 İsrail aracı imha edildi" dedi.
Filistin halkının bu savaştan başı dik olarak çıkacağını ifade eden Ubeyde, "Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü. İsrail işgaline yüzyılın darbesini indirdik ve dünyaya hak ve özgürlük talep eden bir halk olduğumuzu gösterdik" dedi.
Aksa Tufanı Operasyonu'nun Siyonist İsrail'i yok olma yoluna soktuğunu belirten Ubeyde, "Haklarımızın elimizden alındığını bildiğimiz için mücadeleye devam ediyoruz"
22.25 UNICEF: DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA 2023'TE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK SAYISI EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, kurumun X sosyal medya platformundaki hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Hudr, "2023, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki çocuklar için şimdiye kadarki en kanlı yıl. Çatışmalardan kaynaklanan şiddet benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.
Son 12 hafta içinde Batı Şeria'da 83 çocuğun öldürüldüğünü aktaran Hudr, bu sayının İsrail'in artan askeri operasyonlarının gölgesinde 2022 yılının tamamında öldürülen çocuk sayısının iki katından daha fazla olduğunu vurguladı.
Hudr, raporlara göre bu süre zarfında ayrıca en az 576 çocuğun yaralandığını, bazı çocukların da gözaltına alındığını aktardı.
Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki çocukların güvenlik ve korunma hakları ile doğuştan gelen yaşam hakları konusundaki derin kaygısına dikkati çeken Hudr, şunları kaydetti:
"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan çocuklar uzun yıllardır ezici şiddete maruz kalıyor. Ancak bu şiddetin yoğunluğu, 7 Ekim saldırılarından bu yana ciddi oranda arttı."
Hudr ayrıca, İsrail'in hareket ve ulaşıma getirdiği kısıtlamalardan Batı Şeria'nın ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.
18.30 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
16.12 İran Dışişleri Bakanı: Hamas, çatışmayı birkaç ay daha sürdürmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu bize bildirdi.
16:01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 21 bin 320'ye, yaralı sayısı da 55 bin 603'e yükseldi.
15.05 Terör devleti İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı bildirildi. İsrail'in Channel 12 kanalına göre, liman kenti Akka'ya iki füzenin düşürüldüğünü ve bir insansız hava aracının durdurulduğunu, Hayfa'nın banliyölerinde ise patlamalar duyulduğunu bildirdi.
14.10 Soykırımcı İsrail hava kuvvetleri güney Lübnan'ı vurdu İsrail Ordu Radyosu, İsrail hava kuvvetlerinin güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine "önceden planlanmış bir saldırı" başlattığını bildirdi.
12.46 Kudüs Tugayları: Gazze'nin doğusunda Tuffe ekseninde iki siyonist askeri aracı hedef aldık.
11.07 El Cezire, Gazze'nin kuzey banliyölerinde büyük patlamalar duyulduğunu bildirdi.
BATI ŞERİA'DA SİYONİST VURGUN
09.25 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki döviz mağazalarından '2,5 milyon dolar' ele geçirdi. İsrail güçleri Ramallah'ta üç ve Batı Şeria'nın farklı yerlerindeki iki döviz mağazasından "yaklaşık 2,5 milyon dolar" ele geçirdi.
El Cezire'nin bildirdiğine göre bir vakada İsrail güçleri fonlara el koymak için bir döviz dükkanının kasasını havaya uçurdu.
09.23 İran Devrim Muhafızları Komutanı, İsrail'in Devrim Muhafızları komutanlarından Razi Musevi'yi öldürmesi ile ilgili şu şekilde konuştu:
Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu tamamen Filistin operasyonudur ve bizzat Filistinliler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı hiçbir dış destek olmadan gerçekleştirildi ve 75 yıldır süren adaletsizliğe bir tepkidir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldıklarına bir yanıttır.
Mescid-i Aksa Tufanı Kasım Süleymani'nin intikamı değildi. İntikamını alacak olan biziz.
Hizbullah'ın kararı bağımsızdır ve bunu Filistin halkının çıkarlarına göre alır.
Biz güçlü bir örgütüz, yaptığımızı beyan ederiz, hiçbir düşmandan korkmayız.
El Aksa sel operasyonu tamamen Filistinlidir ve Hamas ve İslami Cihad içeride silah üretmektedir.
Siyonist varlık büyük kayıplar yaşıyor ve bu, başkalarının topraklarını işgal edenlerin ödediği bir bedeldir.
Gazze'deki Siyonist varlığın kayıpları her geçen gün artıyor ve savaşa uzun süre dayanamayacak durumda.
Oğullarımıza düzenlenen suikasta sessiz kalmayacağız, intikamlarını en ağır şekilde alacağız.
08.50 Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'ya şu ana kadar görülmemiş bir saldırı düzenlediği bildirildi. Şu ana kadar Ramallah, El Bireh, Hebron, Halhul, Nablus, Cenin, Tulkarem ve Eriha kentlerine 10 baskın düzenlendi.
Cenin'deki baskın halen devam ediyor. Ramallah'taki baskının eşi benzerinin görülmediğini belirten El Cezire, sabah 3 sularında kontrollü bir patlama meydana geldiğini, İsrail güçlerinin bir döviz dükkanına girerek dükkan sahibini tutukladığını bildirdi.
04.12 İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.