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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Nuseyrat mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soykırımcı İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve hastaneleri hedef almaya devam ediyor. Soykırım ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da da baskınlara devam ediyor. Terör devletinin sabah saatlerinde Gazze’nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa, 20 kişinin öldüğünü belirtirken enkaz altında da hayatını kaybetmiş olan pek çok kişinin olabileceğini söyledi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 08:50 Güncelleme 29 Aralık 2023, 09:32
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Nuseyrat mülteci kampına saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma, Batı Şeria'da ise saldırılara devam ediyor. Öncelikli hedef olarak mülteci kamplarını ve sivillerin bulunduğu diğer noktaları belirleyen soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Öte yandan Batı Şeria'da Filisitnlilerin gördüğü şiddet ve cinayetlerin de artış gösterdiği belirtiliyor.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ: 2 MİLYON SİVİL AÇ BIRAKILIYOR

Gazze'de her an bombardıman altında olan sivillerin gıda sorunu da devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını abluka altına alması ve yardım sevkiyatlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan akut kıtlık, yüz binlerce kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Yerinden edilmiş Filistinliler, gıda yardımı için Refah'ta saatlerce kuyruk bekliyor.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması tarafından yayınlanan son rapora göre, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 90'ından fazlası yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

SOYKIRIMCI ASKERDEN VAHŞET İTİRAFI

Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de sadece sivilleri öldürmekle kalmıyor, bir yandan sivillere onurlarını kıracak işkenceler yaparken diğer yandan da çocukları ve bebekleri bilinçli bir şekilde hedef alıyor. Soykırım ordusundan bir asker çektiği bir video ile terör devleti İsrail'in vahşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Öldürmek için bebek aradıklarını söyleyen soykırım askeri "Buralarda hiç bebek kalmadı. Öldürmek için bebek arıyoruz ama bulamadık. Ben bir kız çocuğu öldürdüm ama sanırım 12 yaşında falandı." dedi.

Soykırımcı İsrail askerinden vahşet itirafı

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07.45 Soykırımcı İsrail Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenledi. Filistin haber ajansı Wafa'ya göre enkaz altında kalanlar hariç 20 kişi saldırılarda hayatını kaybetti. Ölü ve yaralı sayısının çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

03.33 NETANYAHU, GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARIN SONRASINA İLİŞKİN AYRINTILARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ İPTAL ETTİ
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, son anda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmemesi kararı aldığı belirtildi.

Haberde, hükümet koalisyonundaki ortakların Netanyahu'ya Savaş Kabinesi'ndeki bu tartışmayı iptal etmesi için büyük baskı uyguladığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin dünkü haberlerinde, iki buçuk aydan fazla süredir devam eden saldırıların sona ermesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki olası planına işaret edilerek, İsrail Savaş Kabinesi'nin, dün akşam "Gazze'deki savaşın sonrasını" tartışacağı kaydedilmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisinin, "kabinenin yetkisizliği" gerekçesiyle bu oturuma karşı oldukları kaydedilmişti.

Gazete haberinde Smotrich'in "Savaş Kabinesi'nin savaşın ertesi günü ne olacağını tartışma yetkisi yok" ifadesine yer verilirken Ben Gvir'in ise "savaşın ertesi gününü tartışmanın İsrail Güvenlik Kabinesinin görevi" olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi olmayan iki İsrailli Bakan, daha önceki açıklamalarında "Hamas ortadan kaldırılmadan ve Gazze'de tutulan İsrailli esirler serbest bırakılmadan önce Gazze'deki savaşın durdurulması" halinde hükümetten çekilme ve hükümeti dağıtmakla tehdit etmişti.

02.05 KASSAM SÖZCÜSÜ, KARA HAREKATININ BAŞINDAN BERİ 825 İSRAİL ASKERİ ARACINI İMHA ETTİKLERİNİ DUYURDU
Ebu Ubeyde, yayımlanan video kaydında, Aksa Tufanı'nın 83'üncü gününde İsrail'e karşı koymaya ve büyük kayıplar verdirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sahadaki direnişçilerin İsrail askerlerini ve askeri araçlarını hedef almaya devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana personel aracı, tank, buldozer ve diğer askeri araçlardan en az 825'ini kısmen ya da tamamen imha ettiklerini ifade etti.

Ebu Ubeyde, çeşitli silahlar kullanarak İsrail güçlerinden onlarca can kaybına neden olduklarını dile getirdi.

Direnişçilerin İsrail askerlerini nasıl hedef aldığını gösteren çok sayıda video yayımladıklarını belirten Ebu Ubeyde, bunun buz dağının sadece görünen kısmı olduğuna işaret etti.

Ebu Ubeyde, önceliklerinin İsrail ordusunun 12 haftadır masum insanlara karşı yürüttüğü saldırıların durması olduğunu ve hiçbir konunun daha öncelikli olamayacağını vurgulayarak, "Halkımıza yönelik saldırılar tam anlamıyla durmadan hiçbir takas anlaşmasını ya da teklifi kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Mısır'ın 27 Aralık'ta, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde ateşkes için "ön teklif" hazırladığı belirtilmişti.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan da dün, saldırıların sona ermesi için sundukları öneriye taraflardan henüz resmi cevap alamadıklarını açıklamıştı.

28 ARALIK'TA YAŞANANLAR...

23:40 İSRAİL REFAH'I VURDU: 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 55 KİŞİ YARALANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandı.

İsrail, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyini vurmaya devam ediyor. İsrail'in Refah kentinde bir binayı vurduğu ve ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi de yaralandığı bildirildi. Binada, İsrail saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı aktarıldı.



23:24 MISIR: GAZZE'DEKİ SAVAŞIN DURMASI İÇİN SUNDUĞUMUZ TEKLİFE HENÜZ CEVAP ALAMADIK
Mısır, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi için sunduğu öneriye taraflardan henüz resmi bir cevap alamadığını açıkladı.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, Kahire'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması için yürüttüğü çabalara ilişkin açıklama yaptı.

Raşvan, "Mısır, Filistin'de akan kanın durması, saldırıların sona ermesi ve bölgeye barış ve istikrarın gelmesi için ilgili taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla bir öneri sundu ancak şu ana kadar hiçbir taraftan geri dönüş almadık." ifadesini kullandı.

22.39 HAMAS: GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARIN KALICI OLARAK DURDURULMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNERİYE AÇIĞIZ
Hamdan, Hamas'ın Beyrut'taki ofisinde bir basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız şekilde devam eden saldırılarında 83 günün geride kaldığını belirten Hamdan, bu süre zarfında yaklaşık 22 bin sivilin öldüğünü, 56 bin sivilin yaralandığını, ölü ve yaralıların yüzde 74'ünün kadınlar ile çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

İsrail ile olası bir esir takası anlaşmasını yeniden gündeme getiren Hamdan, "Hareket (Hamas), Gazze'ye yönelik tüm saldırıların tamamen ve kalıcı olarak durdurulması yönünde her türlü öneriye açık. Halkımız, (savaşa) kısmi ve geçici yerine tümüyle son vermek istiyor." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail tarafından öldürülen 80 Filistinlinin cesedinin kaybolduğunu dile getiren Hamdan, bu konuya açıklık getirmesi ve durumu izah etmesi için İsrail'den cenazeleri teslim alan Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne ivedi bir şekilde açıklama yapması çağrısında bulundu.

22.27 KASSAM TUGAYLARI SÖZCÜSÜ UBEYDE: "DÜNYA, VİCDANSIZ SUÇLULAR VE ACİZ SEYİRCİLER OLMAK ÜZERE İKİYE BÖLÜNDÜ"
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 83'üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı. Ubeyde mesajda, Hamas'ın önceliğinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin bundan daha önemli olmadığını vurguladı.

İsrail saldırıları sona ermeden yeni bir esir takası anlaşması olmayacağını yineleyen Ubeyde, "Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok" dedi.

İsrail ordusuna yönelik saldırılara ait bugüne kadar yayınladıkları görüntülerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu aktaran Ubeyde, "Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana 825 İsrail aracı imha edildi" dedi.

Filistin halkının bu savaştan başı dik olarak çıkacağını ifade eden Ubeyde, "Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü. İsrail işgaline yüzyılın darbesini indirdik ve dünyaya hak ve özgürlük talep eden bir halk olduğumuzu gösterdik" dedi.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun Siyonist İsrail'i yok olma yoluna soktuğunu belirten Ubeyde, "Haklarımızın elimizden alındığını bildiğimiz için mücadeleye devam ediyoruz"

22.25 UNICEF: DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA'DA 2023'TE ÖLDÜRÜLEN ÇOCUK SAYISI EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE
UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, kurumun X sosyal medya platformundaki hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Hudr, "2023, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki çocuklar için şimdiye kadarki en kanlı yıl. Çatışmalardan kaynaklanan şiddet benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.

Son 12 hafta içinde Batı Şeria'da 83 çocuğun öldürüldüğünü aktaran Hudr, bu sayının İsrail'in artan askeri operasyonlarının gölgesinde 2022 yılının tamamında öldürülen çocuk sayısının iki katından daha fazla olduğunu vurguladı.

Hudr, raporlara göre bu süre zarfında ayrıca en az 576 çocuğun yaralandığını, bazı çocukların da gözaltına alındığını aktardı.

Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki çocukların güvenlik ve korunma hakları ile doğuştan gelen yaşam hakları konusundaki derin kaygısına dikkati çeken Hudr, şunları kaydetti:

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan çocuklar uzun yıllardır ezici şiddete maruz kalıyor. Ancak bu şiddetin yoğunluğu, 7 Ekim saldırılarından bu yana ciddi oranda arttı."

Hudr ayrıca, İsrail'in hareket ve ulaşıma getirdiği kısıtlamalardan Batı Şeria'nın ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

18.30 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 40'ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

16.12 İran Dışişleri Bakanı: Hamas, çatışmayı birkaç ay daha sürdürmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu bize bildirdi.

16:01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 210 artarak 21 bin 320'ye, yaralı sayısı da 55 bin 603'e yükseldi.

15.05 Terör devleti İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı bildirildi. İsrail'in Channel 12 kanalına göre, liman kenti Akka'ya iki füzenin düşürüldüğünü ve bir insansız hava aracının durdurulduğunu, Hayfa'nın banliyölerinde ise patlamalar duyulduğunu bildirdi.

14.10 Soykırımcı İsrail hava kuvvetleri güney Lübnan'ı vurdu İsrail Ordu Radyosu, İsrail hava kuvvetlerinin güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine "önceden planlanmış bir saldırı" başlattığını bildirdi.

12.46 Kudüs Tugayları: Gazze'nin doğusunda Tuffe ekseninde iki siyonist askeri aracı hedef aldık.

11.07 El Cezire, Gazze'nin kuzey banliyölerinde büyük patlamalar duyulduğunu bildirdi.

BATI ŞERİA'DA SİYONİST VURGUN

09.25 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'daki döviz mağazalarından '2,5 milyon dolar' ele geçirdi. İsrail güçleri Ramallah'ta üç ve Batı Şeria'nın farklı yerlerindeki iki döviz mağazasından "yaklaşık 2,5 milyon dolar" ele geçirdi.

El Cezire'nin bildirdiğine göre bir vakada İsrail güçleri fonlara el koymak için bir döviz dükkanının kasasını havaya uçurdu.

09.23 İran Devrim Muhafızları Komutanı, İsrail'in Devrim Muhafızları komutanlarından Razi Musevi'yi öldürmesi ile ilgili şu şekilde konuştu:

Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu tamamen Filistin operasyonudur ve bizzat Filistinliler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı hiçbir dış destek olmadan gerçekleştirildi ve 75 yıldır süren adaletsizliğe bir tepkidir.
Mescid-i Aksa Tufanı Harekatı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin maruz kaldıklarına bir yanıttır.
Mescid-i Aksa Tufanı Kasım Süleymani'nin intikamı değildi. İntikamını alacak olan biziz.
Hizbullah'ın kararı bağımsızdır ve bunu Filistin halkının çıkarlarına göre alır.
Biz güçlü bir örgütüz, yaptığımızı beyan ederiz, hiçbir düşmandan korkmayız.
El Aksa sel operasyonu tamamen Filistinlidir ve Hamas ve İslami Cihad içeride silah üretmektedir.
Siyonist varlık büyük kayıplar yaşıyor ve bu, başkalarının topraklarını işgal edenlerin ödediği bir bedeldir.
Gazze'deki Siyonist varlığın kayıpları her geçen gün artıyor ve savaşa uzun süre dayanamayacak durumda.
Oğullarımıza düzenlenen suikasta sessiz kalmayacağız, intikamlarını en ağır şekilde alacağız.

08.50 Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'ya şu ana kadar görülmemiş bir saldırı düzenlediği bildirildi. Şu ana kadar Ramallah, El Bireh, Hebron, Halhul, Nablus, Cenin, Tulkarem ve Eriha kentlerine 10 baskın düzenlendi.

Cenin'deki baskın halen devam ediyor. Ramallah'taki baskının eşi benzerinin görülmediğini belirten El Cezire, sabah 3 sularında kontrollü bir patlama meydana geldiğini, İsrail güçlerinin bir döviz dükkanına girerek dükkan sahibini tutukladığını bildirdi.

04.12 İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜ
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

03.49 ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ: GAZZE'DEKİ İNSANİ ÇALIŞMALAR VE ORADA ÇALIŞANLAR KORUNMALI
ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, çatışma sırasında Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışanlarının ve insani yardım çalışmalarında kullanılan araç ile binaların korunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, insani yardım çalışanlarının hayat kurtarıcı yardım sağlamak için orada oldukları ve işlerini güvenli bir şekilde yapabilmeleri gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerindeki hastaneler, tıp kompleksleri ve merkezleri de dahil olmak üzere insani alanda çalışan kurum ve merkezleri hedef almayı sürdürüyor.

Son zamanlarda, Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesi ve Han Yunus şehrindeki Nasır Tıp Kompleksi'nin çevresindeki bölgeler, İsrail'in şiddetli saldırılarına tanık oldu ve bu saldırılar, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

03.06 İSRAİL ORDUSU: KASSAM TUGAYLARI'NIN LİDERİ DAYF'I BULUP ÖLDÜRME OPERASYONU UZUN ZAMAN ALACAK
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Sözcü Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bir basın toplantısı düzenlendi.

Gazze şehrinin kuzeyindeki Er-Rantisi Hastanesi'nin yer altı altyapısının yıkımını tamamladıklarını söyleyen Hagari, İsrail ordusunun "birkaç kilometre uzunluğunda yer altı altyapısı bulduğunu" iddia etti.

Hagari, ne kadar uzun sürerse sürsün Kassam Tugayları lideri Dayf'ı bulup öldürmeleri gerektiğini, bu işin uzun zaman alacağını ve bunun yapılması gereken bir görev olduğunu söyledi.

01.33 BM: GAZZE'DE KAMU SAĞLIĞININ YIKIMI YAPIM AŞAMASINDA
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Griffiths, hastanelerin neredeyse işlevsiz hale geldiğine dikkati çekti.

Aşırı kalabalık barınaklardaki çok sayıdaki bulaşıcı hastalığın hızla yayıldığını aktaran Griffiths, "Savaş nedeniyle yaralanan yüzlerce insan ise tedavi olamıyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." uyarısında bulundu.

00.20 İsrail, Gazze Şeridi'nde 82 günde 8 bin 800 çocuk ve 6 bin 300 kadını öldürdü.

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