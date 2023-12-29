ABD’de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley’den skandal Gazze söylemi: Başka ülkelere gitmeli

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adaylarından Nikki Haley, Gazze'deki Filistinlilerin Hamas yanlısı olduğunu iddia ettiği ülkelere gitmesi gerektiğini öne sürdü.





Haley, ABC Televizyonuna verdiği mülakatta Filistinlilerin başka ülkelere gitmelerini savundu.

2024 Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi aday adayı Haley, "Her zaman dediğim gibi, Gazze'deki Filistinliler Refah sınırı üzerinden Mısır'a geçmeli, buradan Hamas yanlısı Katar, İran ve Türkiye gibi ülkelere gitmeli." ifadesini kullandı.

Haley, sunucunun, "Çocuklarıyla birlikte can derdinde olan Gazzeliler Mısır'a bile geçemiyor, nasıl Katar'a gidecek?" şeklinde sorusuna da "Mısır onları niye almaz? Çünkü kimin terörist olup olmadığını bilmiyor." diye cevap verdi.